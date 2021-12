NEĆU DA GREŠIM DUŠU! BIVŠI JUTJUBER O ODNOSU KIKE I BAKA PRASETA: To je jedan veoma surov svet SVIMA JE SVE DOZVOLJENO!

Poznata influenserka i jutjuberka Kristina Kika Đukić (22) izvršila je prema nepotvrđenim informacijama samoubistvo, a kako su objasnili njeni prijatelji i saradnici iza svega je najverovatnije stajala nemogućnost da se izbori sa nasiljem na društvenim mrežama.

Njen poznanik, bivši jutjuber, Filip Milenkov, u jutarnjem programu Kurir televizije izjavio je da se Kika nikad nije žalila na sajber torturu.

"Ne daj Bože nikom, nijednoj porodici. Užasno sam se osećao jer te stvari su nepredvidive, pogotovo kad upoznate nekog jako nasmejanog, pozitivnog. Znam da je bila dobro dete i da je bila jako lepo vaspitana. Nije se nikad žalila. Mi jutjuberi smo navikli, zna se šta vas čeka, ne postoji niko ko ima samo pozitivne komentare", ispričao je Filip.

Milenkov je otkrio da je bivši jutjuber zbog trendova i sadržaja koje publika diktira, a koji se njemu ne dopadaju.

"Nisam se pronašao u tome i istupio sam. Neću da grešim dušu jer ne znam kako je Kiki bilo, ali virtuelni svet je veoma surovo mesto, zato što je svima sve dozvoljeno. Kad osete tu tzv. moć, koju zapravo nemaju, čovek postane nešto drugo, pogotovo dete koje ne zna ništa", ispričao je Filip.

Gost Kurir televizije komentarisao je i Kikin odnos sa Baka Prasetom sa kojim se inače družio.

"Nismo više u kontaktu. Nikako ne bih uperio prst i rekao da je on krivac. Možda je imao neki podsvesni uticaj kao negativni komentar. Ne možemo da nagađamo. Možda je nešto skroz drugo", dodao je Milenkov.

Milica Pantić, adolescentni psiholog, kaže da je u virtuelnom svetu sve fantazija.

"To što se prezentuje našoj deci i globalnoj populaciji jeste iluzija. Virtuelni svet koji nema veze sa realnošću. Zašto neko u to uđe i zašto u tom traje jeste pitanje. Pođimo od porodice. Deca koja su nesnađena, nepronađena i neispunjena imaju osećaj praznine i nedovoljne vrednosti i prihvataju sitnice u cilju gratifikacije. Dete teži da bude voljeno, shvaćeno i prihvaćeno. Pogotovo kad deca imaju krizu identiteta, traže se profesionalno, seksualno, pa ne čudi da dete koje ima problem sa seksualnom orijentacijom ima i povećan rizik od suicida", napomenula je Pantić.

Suicid je prema njenim rečima krajnji cilj kome prethode simptomi napetosti, depresivnosti i promene u ponašanju.

"Nekada kažu da život nema smisla, a nekad i ćute, gube volju da uče i slično. To nekad i ne vidimo, jer teže da se predstave u najboljem svetlu, ali to je lažna slika. A kada kažu da ih ne dotiču kritike, lažu, jer to svakog pogađa. Ispune se negativnim osećanjima i onda puknu", zaključila je Pantićeva.

Da podsetimo, Kristina Đukić bila je srpska gejmerka, jutjuberka i influenserka čiji Jutjub kanal ima 700.000 pretplatnika. Rođena je 25. jula 2000. godine u Beogradu. Posle njene smrti, prijatelji i drugi jutjuberi ostavljaju brojne poruke na društvenim mrežama kojima se opraštaju od Kike.

