ISTRAŽIVANJA POKAZUJU ŠOKANTNE PODATKE O NASILNICIMA! Psiholog otkriva šta je najveći problem kod DIGITALNOG NASILJA

Nakon što se saznalo da je popularna srpska jutuberka Kika izvršila samoubistvo u 21. godini života, mnogi nisu mogli a da se ne zapitaju zbog čega bi se jedna toliko mlada osoba odlučila na ovakav korak. Međutim, na nalaze obdukcije se može čekati i dva meseca.

Onda se saznalo da Kristina već 5 godina neprestano trpi buling na mrežama, te da više nije mogla da podnese pritisak javnosti.

- Baka Prase je suočen sa javnom osudom za svoje ponašanje. Njegova ponašanja jesu i predstavljaju akt digitalnog nasilja, odnosno nasilja prema pokojnoj Kiki - rekao je diplomirani psiholog Zoran Crnjin za televiziju Kurir i dodao:

- Sve ovo treba uzeti kao signal da nesto treba da se preduzme i da se kao društvo pozabavimo ovim. Neka istraživanja pokazuju da ljudi koji vrše digitalno nasilje i nasilje uopšte, kao i žrtve i svedoci nasilja, imaju povećan rizik od suicida i od nekih mentalnih bolesti i problema.

Podsetimo, mlada jutjuberka uživala je veliku popularnost na mrežama, a samo na Jutjubu pratilo ju je preko 700.000 pratilaca, a pre godinu dana dospela je u žižu javnosti nakon sukoba sa Baka Prasetom.

Posle ove tragedije Baka Prase, odnosno Bogdan Ilić obratio se javnosti.

- Izloženi smo, sistematski, nasilju sa svih strana. Iz te normalizacije nasilja, dolazimo do zaključka da je takvo ponašanje u redu. I to je problem. A to dovodi do brojnih posledica. Problem sa digitalnim nasiljem je taj što je ono svuda sa nama. Osoba (žrtva) je izložena nasilju sa svih strana i nema gde da se skloni, kaže za televiziju Kurir psiholog Zoran Crnjin.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja. Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

