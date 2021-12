Vujović: Imamo plan i intenzivno radimo na unapređenju kvaliteta vazduha

Problemi sa prekomernim zagađenjem vazduha u Srbiji su isti svake grejne sezone, ali država prvi put ima jasnu strategiju i intenzivno radi na rešavanju tog višedecenijskog problema - izjavila je za Kurir ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović.

Resorno ministarstvo je ove godine kroz javne konkurse dodelilo 300 milona dinara za zamenu kotlarnica u javnim ustanovama i domaćinstvima u cilju prelaska na ekološki prihvatljivije energente. Sredstva za zamenu kotlarnica u školama, vrtićima, domovima zdravlja, pa i u gradskim toplanama otišla su u Valjevo, Užice, Odžake, Bosilegrad, Prijepolje, Paraćin, Svrljig, Bojnik, Negotin, Mali Iđoš, Ub, Irig, Novi Pazar, Leskovac, Boljevac, Koceljevu, Šabac, Kruševac, Bački Petrovac, Kikindu, Vranjsku Banju, Veliko Gradište, Kulu i Kanjižu.

Prema rečima ministarke Vujović u Valjevu i Kosjeriću, u kojima je često beleženo prekomerno zagađenje vazduha, situacija će biti bolja, jer se menjaju kotlovi u gradskim toplanama koje prelaze na ekološki prihvatljiviji energent. Ministarka je dodala da se privode kraju i radovi na rekonstrukciji kotlarnice u vrtiću „Diznilend“ u Smederevu, na koju će pored vrtića, biti priključeno i 192 stana, tri porodične kuće i oko 15 lokala. Novi kotlovi će obezbediti grejanje na gas za prostor od 15.200 kvadratnih metara, što će doprineti kvalitetnijem vazduhu u tom delu grada – ističe Vujović.

Ministarka je naglasila da se važan kapitalni projekat realizuje u Kragujevcu, uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj.

-Modernizacija sistema daljinskog grejanja, koja podrazumeva zamenu 50 godina starih kotlova u toplani i prelazak na ekološki prihvatljiviji energent doprineće smanjenju aerozagađenja i kvalitetnijem životu građana. U kragujevačkoj toplani uvodi se najsavremenija oprema u skladu sa EU standardima, a projekat vredan 18 miliona evra podrazumeva i sanaciju deponije pepela, na kojoj se prema procenama trenutno nalazi oko 40.000 tona pepela koje leti po gradu i dodatni je uzročnik aerozagađenja – ističe Vujović.

Ministarstvo zaštite životne sredine je ove godine odvojilo sredstva kako bi se građanima pomoglo da zamene ložišta u domaćinstvima i pređu na pelet ili gas. Sredstva za tu namenu dobilo je deset lokalnih samouprava, dok su u 38 gradova i opština sufinansirani projekti pošumljavanja. Zahvaljujući tom ulaganju Srbija je ove godine bogatija za više od 150.000 novih sadnica. Ministarka dodaje da će građani i naredne godine moći da računaju na subvenciju države pri kupovini električnih i hibridnih vozila.

-Ove godine je bilo ogromno interesovanje za eko vozila. Podneto je 435 zahteva za 514 vozila. Sa svim merama, projektima i aktivnostima koji su u ovoj godini dali dobar rezultat, nastavićemo i u 2022. godini, jer nam je cilj da unapredimo kvalitet vazduha, a time i kvalitet života građana - rekla je Vujović.

Srbija prvi put dobija Program zaštite vazduha

Ministarka Irena Vujović je istakla da se do kraja godine očekuje usvajanje Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa Akcionom planom za period do 2030. godine. Ovo je velika stvar, jer Srbija prvi put dobija takav dokument, koji izrađujemo u saradnji sa partnerima iz Evropske unije. Do sada je održano tri konferencije, odnosno javne konsultacije povodom ovog dokumenta, kao i javna rasprava. U svakoj fazi učestvovala je šira javnost. Kada ovaj strateški dokument bude usvojen u njemu će biti predstavljen čitav set mera, troškovi i vreme sprovođenja po fazama kako bismo poboljšali kvalitet vazduha u Srbiji – rekla je Vujović.