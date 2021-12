STIŽE NAM KOVID VAKCINA U PRAHU?! Ubrizgavaće se putem sluzokože, a imunolog Kamenov objasnio zbog čega je to NAJBOLJA VARIJANTA

Na univerzitetu u Ujedinjenom Kraljevstvu u fazi testiranja je vakcina koja se pomoću vazdušnog mlaza gura pod kožu.

Sa Univerziteta u Sauthemptonu navode da koriste tehnologiju DIOS-VAKS Kembridž Univerziteta i da bi mogla da se proizvodi i distribuira u obliku praha. Ukoliko se ispitivanje pokaže uspešnim veruju da bi tehnologija podstakla masovniju vakcinaciju.

Imunolog Borislav Kamenov objasnio je na koji način tačno funkcioniše vakcina bez igle.

- Novo jeste što se tiče korone, ali što se tiče načina aplikacije to nije ništa novo i to se godinama primenjuje. Naročito se primenjuje u lečenju alergijskih bolesti gde se putem sluzokože nosa unose antigeni koji indukuju drugačiji odgovor. Videlo se da je to uspešno. Tu se vakcine primaju malo duže vremena. Tu se zapravo radi da smo mi prirodno naviknuti da organizam prima antigene putem sluzokože. Koža nas štiti i antigeni teško tu prodiru. Da bi se antigen uneo mora da se da iglom. Tu je problem. Kad ga dajemo iglom mi zaobiđemo prirodni put odgovora, a to je sluzokoža. Kad ga damo preko sluzokože, onda se pravi odgovor gde se stvaraju IGA antitela - rekao je Kamenov u uključenju u jutarnji program Kurir televizije.

Imunolog navodi da je priča vrlo jednostavna.

- Kad zaobiđemo kožu i uđemo preko sluzokože onda pravimo kvalitetni imunski odgovor i time izbegavamo neželjene reakcije - objasnio je doktor.

