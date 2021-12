ZAŠTITNICI ŽIVOTINJA POZIVAJU GRAĐANE: Prijavite komunalnoj policiji sve koji koriste pirotehnička sredstva

BEOGRAD - Organizacija Enimal reskju Srbija (ARS) pozvala je danas građane da prijave komunalnoj miliciji sve koji koriste pirotehnička sredstva čija je upotreba zabranjena zakonom "sa veoma dobrim razlogom" jer rukovanje petardama, vatrometom i ostalim pirotehničkim rekvizitima može biti izuzetno opasno po ljude i životinje, saopštio je ARS.

Podseća se da podaci Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd govore da više od 50 odsto povreda uzrokovanih petardama predstavljaju opekotine, a najčešće stradaju šake i prsti, oči i glava.

Uzrok svake druge povrede je neadekvatno rukovanje, dok svaku treću izazove neispravna pirotehnika.

Ilustracija foto: Shutterstock

"Ako ovo nisu dovoljni razlozi da se uživanje u vatrometu prepusti profesionalcima, možda će vas u to ubediti Zakon o javnom redu i miru Republike Srbije, koji propisuje da će svako ko naruši isti ili ugrožava sigurnost građana paljenjem pirotehničkih sredstava biti kažnjen novčano, od 50.000 do 100.000 dinara ili društveno-korisnim radom od 40 do 120 sati, a ukoliko se prekršaj izvrši u grupi, za počinioce je predviđena i zatvorska kazna u trajanju od 30 do 60 dana", podseća ARS.

Dodaje se da globalni podaci govore da praznična slavlja uz petarde godišnje budu fatalna za čak 5.000 životinja, jer psi i mačke često umiru od srčanog udara izazvanog stresom usled preterane buke, dok se neretko dešavaju i povrede koje za njih bivaju mnogo ozbiljnije nego po ljude.

(Kurir.rs/FoNet)