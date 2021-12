OMIKRON STIGAO U SRBIJU PRE NEGO ŠTO JE REGISTOVAN: Lekari šokirali izjavom: Očekuje se početak 5. TALASA, vakcinacija neophodna

Lekari profesor dr Darko Nožić i dr Aleksandar Stojanović direktor KC "Palilula", naveli su da je izvesno da ćemo ući i u peti talas korone sa omikron sojem.

- U manjem procentu vodi do težih oblika bolesti i mnogo ređe vodi do smrtnih ishoda. Da li će on ostati omicron, to ćemo tek videti, ali on je blaža varijanta virusa, ali da li će dalje mutirati, to ne znamo. Nije važno da li će oboleti, važno je da budu srećni što nisu u bolnici - kaže prof. dr Darko Nožić, infektolog.

foto: Kurir televizija

Doktor Stojanović navodi da omikron i dalje pokazuje slabe simptome, ali da ne možemo znati kako će se on ponašati u narednim mutacijama.

- Moram da dam savet našim gledaocima da obrate pažnju da smo i dalje u četvrtom talasu delta soja. Virus je sada popustio, ali to ne znači da mi nećemo ući u peti talas. Gužve na granici, uvoditi PCR je u redu, ali je najbolje da svi budu vakcinisani - kaže dr Aleksandar Stojanović, on je dodao da su tri jasna simptoma omikrona:

- Malaksalost, temperatura i ubrzan puls. Omikron pravi veliku širinu, a delta soj je dao veliku smrtnost - kaže de Stojanović.

foto: Kurir televizija

Dr Nožić je naveo da omikron nema toliku karakteristiku gubitka čula, a ono što je još karakteristično je noćno znojenje.

- Generalno pravila nema. Postoji neka osnovna sumnja, ali simptomi mogu biti razni, od dijareje do respiratornih infekcija - kaže dr Nožić koji je naveo da se doktoru treba javiti oko četvrtog dana od pojavljivanja prvih simtoma i to važi za zdrave osobe.

Dr Stojanović je naveo da omikron pokazuje jednu veliku širinu, te samim tim je i pritisak na bolnicu.

- Omikron je peti talas. Ako se on pojavi u Evropi, pojaviće se i u Srbiji sigurno. I eto, juče je došao, ali on je sigurno bio ovde i pre nego što je registrovan - navodi dr Stojanović i dodaje da je neophodna jača kontrola u restorana u Srbiji - iskrakao je dr Stojanović.

foto: Kurir televizija

Epidemija kovida traje dugo, a jedini način da se sa njom izborimo je vakcinacijom.

- Vakcinacija prvom dozom je stala. Prva ne ide, i nju treba da pojačamo. Drugo, mnogo malo dece se vakciniše. Ako je kod mene pet dece vakcinisano, kako li je tek u manjim mestima. Država Srbija je obezbedila unared vakcine, ali slabo ide vakcinacija - kaže dr Stojanović, koji dodaje da je svaki talas potpuno isti. Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

12:01 BIĆE I PETE I ŠESTE DOZE VAKCINE! Doktor Stojanović naglasio KORONA SE NEĆE LAKO ZAVRŠITI! Jedini spas vakcinacija