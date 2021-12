NOSTRADAMUS NAVODNO PREDVIDEO 4 DOGAĐAJA ZA 2022. GODINU: Roboti će preuzeti ljude i zavladati svetom? Evo koje je još vizije imao

Foto: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Jedan od najpoznatijih, svakako i nakpopularniji prorok svih vremena, Francuz Mišel de Nostradamus, nije u svojim vizijama zaobišao ni 2022. godinu.

Nostradamus je sa neverovatnom preciznošću u 16. veku pogađao šta će se događati posle njegove smrti. Tako je "video" napad na Njujork 11. septembra, uspon Adolfa Hitlera, veliki požar u Londonu, otkrića Luisa Pastera, dva svetska rata, nuklearne eksplozije u Hirošimi i Nagasakiju, kao i sletanje na Mesec, prenosi britanski Ekspres.

Tumači njegovih vizija i proročanstava saopštili su u poslednje vreme na nekoliko različitih portala koja četiri događaja koja navodno mogu da obeleže godinu pred nama.

Šta navodno Nostradamus predviđa za 2022. godinu?

Za 2022. godinu Nostradamus je predvideo navodno udar meteora i kišu asteroida. Udar meteora je nešto što svi slušamo od 2021. godine, a u 2022. to bi zapravo moglo da izazove veliku štetu. Pisao je "o dugom tragu iskri na nebu napravljenom od vatre". To bi značilo ne samo da bi asteroid mogao da udari u Zemlju, već će takođe uzrokovati potrese u okeanu uzrokujući cunami koji će dovesti do potresa.

Inflacija će izmaći kontroli i vrednost američkog dolara će se srušiti. Ne samo to, zlato, srebro i bitkoin će se smatrati imovinom i ljudi će ulagati u isto. nO je u svojim vizijama za 2022. godinu naglasio da će ljudi gubiti vrednosti koje poseduju jer će se stvari otrgnuti kontroli i nikada neće imati dovoljnu količinu kod sebe da plate ono što moraju.

Veštačka inteligencija: Sigurno ste videli puno filmova u kojim se tvrdi da će računari i roboti preuzeti ljude i zavladati svetom. Isto je predvideo i Nostradamus. Predvideo je da bi do 2022. veštačka inteligencija mogla da upravlja kompjuterom s ljudskim interfejsom.

Na kraju, tu je i četvrta Nostradamusova vizija, prilično lokalnog karaktera. Francuz je video ozbiljne probleme u svojoj zemlji u 2022. godini.

Tvrdio je da će Francusku pogoditi veliki broj požara i nezapamćene suše, ali i poplave, što će se odraziti i na zemlje u okruženju.

- Stotine hiljada ljudi će ostati bez krova nad glavom – rekao je najpoznatiji prorok svih vremena koji, interesantno, nije spominjao epidemije za 2022. godinu.

Naravno, treba naglasiti da Nastradamusova proročanstva ne treba uzimati zdravo za gotovo jer osim specifičnog jezika kojim je pisao i koji je veoma dvosmislen, sa naučne strane to nije potkrepljeno nikakvim zvaničnim dokazima. Jednostvano, pročitajte i zabavite se.

(Kurir.rs)