KAD BI KRENULI DA UBIJAMO DEMONE, POLA SRBIJE BI NESTALO! Vesna Rivas otkrila ko u Srbiji vrši egzorcizam PREKOPAVAJU MRTVE

Egzorcizam je kontroverzna tema, delom i zbog načina na koji je oslikan u popularnoj kulturi i horor filmovima.

Vesna Rivas za televiziju Kurir otkriva da je imala iskustva sa isterivanjem đavola.

foto: Kurir Televizija

- To izgleda grozno. Ja se ne petljam u te stvari. To je mnogo teško. Nisam se odrekla svetzovnog života da bih se kompletno posvetila tome. Smatram da u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, jedino monasi mogu da se kompletno posvete. Naravno da ga ima. Ima par monaha, ljudi koji se bave egzorcizmom - kaže Vesna Rivas.

foto: Kurir Televizija

Ona je objasnila i kako izgleda čovek koji je opsednut demonima.

- Pun je ega. Nije za svakog čoveka ni hvaljenje. Ne znaju ljudi da se ponašaju u skladu sa sklavom. Već vidite kako demon u njemu radi. Molitva je lek za to. Kad bi krenuli da isterujemo i ubijamo demone pola države bi nestalo. - kaže Vesna Rivas.

foto: Kurir Televizija

I dodala da ljudi ne shvataju da ne smeju po svetinjama da diraju, da prekopavaju grobove, da seku stare hrastove.

- Seku i orahe, hrastove, dudove, to je sve maler. Onda kažu krenulo - ne, nego ste otkopali. Povukli ste demone koje su se krili, pa čujete kako hodaju kroz kuću, kako lupkaju i tako dalje. Trenutno imam, dolaze mi ljudi na seanse, radim po našim starim drevnim običajima, to su mi preneli. Ne mogu baš sve ni da pričam, to je kao vojna tajna. Stalno smo u radu, crni i beli magovi, a ja sam beli - kaže Vesna Rivas.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:21 Etnolog Jasna Jojić otkriva sve o isterivanju đavola! Mnogo je gore nego u filmovima!