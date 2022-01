LJUDI SU OZARENIH LICA KADA NAS ČUJU: Grupa Kalem vraća tradicionalnu muziku na noge

Tradicionalnu muziku balkanskih prostora oni oblače u novu ruho. Pevaju i o sreći i o tugi, a nit koja sve spaja je ljubav. Ljubav opevana u pesmama koje izvode i ljubav koju prema muzici imaju.

U brzo, moderno vreme, njihova ideja je da se čovek približi kulturnom nasleđu ovog podneblja. Nakon četiri godine aktivnog nastupanja i širenja te ideje širom Srbije, došlo je vreme za debitantski album "Meseče".

Stefan Ilić i Dušan Popović Lipovac, članovi grupe Kalem, gostovali su za Puls na Kurir televiziji i otkrili su nam više o svom umetničkom putu i o svom debitantskom albumu "Meseče".

- Sastali smo se sa namerom da vidimo dal može nešto da se desi, s obzirom da smo se lepo sastali i da je Dušan želeo da to ne bude nešto kratkoročno nego više nešto dugoročno i onda smo seli i onda i dugo i razmišljali šta to može da bude. Ja volim tradicionalnu muziku i Dušan je takođe imao neke projekte na očuvanju tradicionalne muzike tako da nekako se sve lepo sklopilo i već nekoliko godina to funkcioniše - rekao je Ilić.

foto: Kurir Televizija

Dušan Popović je istakao zašto se ljudi okreću njihovoj muzici i poziva ljude da se oprobaju u tome.

- Sve je više mladih ljudi koji se okreću nečemu što je odavde došlo. Mislim da sve to što dolazi sa zapada je postalo zatrpano i već se ljudi guše polako u tome, pa se tako okreću onome "šta ja imam u svom dvorištu". Mi hvala Bogu imamo jedno neiscrpno bogatstvo koje smo tek nekako krenuli da otkrivamo i pozivamo sve više ljudi da se bavi time. Prvobitni cilj jeste da se tradicija ne vezuje samo za ono što je prošlo, treba nastaviti i negovati tradiciju i u tom smislu dodavati nove stvari koje će za 50 ili 100 godina biti smatrati tradicionalnom muzikom - istakao je Popović.

foto: Kurir Televizija

Stefan Ilić otkrio nam je više o njihovom novom albumu "Mesečina" i kako ljudi zapravo reaguju na njihovu muziku.

- Ukupno na albumu ima 9 pesama, imamo autorsku pesmu "Mesečina", imamo i autorsku i instrumentalnu numeru. Ostalo smo radili već postojeće aranžmane za već postojeće pesme, ali nismo bili fokusirani samo na Srbske pesme nego i na ceo Balkan. Veoma je izazovno, pogotovo što svaka pesma koja je više puta ispevana i ti sad treba nešto novo da doneseš, ali iskreno ja volim izazove - rekao je Ilić.

foto: Kurir Televizija

- Reakcije su različite, nekad ja završim pesmu podignem pogled i vidim ljude kako brišu suze, nekad su ozarena lica. Prosto jer smo samo nas dvojica na sceni i sve je pomalo intimno. Nema neke lude scenografije i koreografije već je sam akcenat na samoj muzici - rekao je Ilić.

Kurir.rs Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

04:28 DŽENAN LONČAREVIĆ O SVOJOJ NOVOJ PESMI: Muzika je moj život