SVE OČI UPRTE U SRBINA U ŽENEVI: Postavio nikad veći BADNJAK na svoj besni auto i poslao SNAŽNU PORUKU CELOM SVETU

Građani Ženeve, makar oni koji su se jutros našli na ulicama, u neverici su gledali kako se kroz njihov grad kreće skupoceni "audi" sa badnjakom na krovu. I dok njima ništa nije bilo jasno, Srbi širom sveta koji danas slave Badnji dan, odlično zanju o čemu se radi.

Ljubiša Marunović, Srbin koji već decenijama živi i radi u švajcarskom gradu Misiju, rešio je da ove, 2022. godine, umesto odlaska od šume do svog doma sa božićnim drvetom, produži do Ženeve i do sedišta Ujedinjih nacija da bi čitavom svetu uputio važnu poruku, kako sam kaže, o tome koliko nam je danas, više nego ikada, potrebno jedinstvo.

- Ove godine sam rešio da učinim nešto drugačije i da na ovaj sveti hrišćanski praznik, uputim svima jednu lepu poruku. Naime, hteli smo da odnesemo badnjak do Ujedinjenih nacija i da celom svetu poželimo prvo zdravlje, mir, pa sve ostalo po redu - kaže on na početku razgovora za "Blic".

Nažalost, zbog aktuelne situacije oko korona virusa, dalje od ograde sedišta UN nisu mogli da prođu.

- Zbog korone nas nisu pustili unutra. Obezbeđenje se malo uplašilo, jer smo malo brže ušli unutra. Međutim, kada smo im objasnili ko smo i šta želimo, da smo Srbi, da je danas Badnji dan i da na ovaj način želimo da uputimo poruku mira i jedinstva, nasmejali su se samo. Imali su razumevanja, ali propis je propis - kaže Ljubiša kroz smeh.

foto: Printscreen/Instagram

Oni koji su se našli na ulicama Ženeve, u čudu su gledali "audi" sa badnjakom, ali ipak nije bilo pogrdnih komentara i reakcija. Čak su i predstavnici zakona imali razumevanja.

- Sreli smo tri ili četiri patrole policije u Ženevi i nijedna nas nije dirala. Mislim da im je bilo u isto vreme i čudno i simpatično - kaže on, dodajući da su sa njim bile i njegove dve ćerke, Anja Fanija i Teodora, sa kojima je i ranijih godina smišljao originalan način da se proslave Badnji dan i Božić.

foto: Printscreen/Instagram

Ljubiša godinama živi u Švajcarskoj, gde je vlasnik radnje koja se bavi prodajom felni i pneumatika za skupe četvorotočkaše, te kako nam je u više navrata rekao , kada dođe Božić, ne žali ni ideja, ni novca, kada se radi, kako o donošenju samog badnjaka, tako i o proslavii Božića sa porodicom.

Našoj javnosti je postao poznat pre nekoliko godina kada se poajvio snimak kako do svoje kuće u Misiju, badnjak iz šume donosi u "ferariju". Nakon toga, svake sledeće, to je činio na drugačiji i originalan način, vozeći "Harli Dejvidson", pa i samim sankama.

Ipak, ove godine, rešio je da Badnji dan posveti onima koji više nisu sa nama.

- Bili smo u Prokuplju za Novu godinu, a kako sam u 2021. izgubio nekoliko dragih ljudi iz familije, komšiluka i grada, poželeo sam da nekako uputim jaku poruku svima, da pozovem na jedinstvo - objašnjava svoj gest on, dodajući da će sledeće godine sve proteći u nekim radosnijim i srećnijim uslovima.

foto: Printscreen/Instagram

Zbog svega toga, izbor je pao na Ženevu i Ujedinjene nacije, ustanovu koju smatra najbitnijom kada se radi o pravima na život čitavog sveta.

- Svojim Prokupčanima, celoj Srbiji i svim Srbima širom planete želim da čestitam Badnji dan i Božić. Da se što manje delimo i da smo jedinstveni, da zajedno prođemo što bezbolnije kroz ovo. Samo da je zdravlja i da nas sve Bog sačuva i poživi - rekao je on na kraju razgovora za Blic.

