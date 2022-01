MOJE DETE DOBILO JE BATINE JER NIJE HTELO DA ORALNO ZADOVOLJI OCA?! Sine, majka ti duguje pravdu, teraću do kraja HTEO DA SE UBIJE

BEOGRAD - Otac koji je sinčića terao da zajedno onanišu, puštao mu porno filmove i primoravao ga da ga oralno zadovoljava, brutalno ga je pretukao pošto je dete odbilo da to još jednom uradi.

Majka dečaka Vesna potresla je celu Srbiju pričom o zlostavljanju koje je pretrpeo njen sin, a koju je u potresnoj ispovesti ispričala jutros Jovani Jeremić jutarnjem programu TV Pinka.

Prema njenoj tvrdnji, nevenčani suprug je njihovog sina toliko jako tukao, da su detetu pukle bubne opne jer više nije htelo da ga oralno zadovoljava?!

Ona kaže da se to desilo u Nemačkoj, kad je dete bilo kod njega a da je ona bila ovde, 1.500 kilometara dalje. Najgore od svega, kaže majka, jeste što nije hteo ništa da njoj kaže, krio je u strahu, a hteo je i da se ubije pred drugarima zbog svega što mu se izdešavalo.

- Ja sam sa svojim detetom uspela da u Nemačkoj uradimo najteži deo posla, a to je da se on otvori. Mi smo tu traumu nekako izbacili iz njega. Sve što nije mogao ovde da kaže, rekao je tamo, on je doživeo veliki strah. I sada se on plaši... On je njega pretukao, jer nije hteo da ga oralno zadovolji. Moje dete je htelo da se ubije pred drugarima - istakla je žena sa suzama u očima.

- Sine, majka ti duguje pravdu, teraću do kraja! - rekla je Vesna dodavši da je otac deteta na slobodi jer nije bilo svedoka kad se zlostavljanje desilo iako i,ma dokumentaciju o stravičnim povredama.

