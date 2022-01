OSTALA MI GRANA DA SE OBESIM Hirurgu Milošu dok je bio u smeni obili stan, uzeli sve! NIJE JEDINI, KO PLJAČKA DOKTORE PO POŽAREVCU

BEOGRAD - Dr Milošu Stevanoviću, koji radi kao hirurg u kovid bolnici u Požarevcu, dok je bio na dežurstvu lopovi su obili stan i odneli sve što je imao - uzeli su mu 11.000 evra i 5 lovačkih pušaka koje su, kako zakon nalaže, stajale zaključane u metalnom ormaru koji je on koristio kao sef.

foto: screenshot Pink tv

- To se desilo za praznik 11. novembra, bio sam na dežurstvu i supruga me zove i kaže možeš li odmah da dođeš kući... Pozovem kolegu da me zameni, odem i imam šta da vidim... Neko je sebi dao za pravo da uzme ogroman čekić i razbije metalni ormar... kolika je to sila bila... - ispričao je dr Miloš jutros u jutarnjem programu TV Pink kod Jovane Jeremić dodajući da se oseća nebezbedno i ugroženo jer svaki put kad ode na posao i na dežurstva od 24 sata misli šta bi moglo da se desi posebno što ima troje dece, od kojih je najmlađa ćerkica od tri godine.

On je rekao da se to desilo samo što je supruga sa detetom izašla iz kuće koja je obezbeđena alarmom i kamerama koje ne rade jer radnici firme za obezbeđenje kojoj plaća nisu došli da ih poprave. On je rekao i da su došli tek 15 minuta posle pljačke samo da bi konstatovali da se dogodila iako je, kako je rekao, to mogao i sam da vidi.

foto: screenshot Pink tv

- Šta bi bilo da su one bile kod kuće... - rekao je dodavši da ne sme ni da pomisli na to, te naglasio kako on da leči, operiše ljude i spasava živote kad ne spava i misli na to što se desilo i šta bi moglo opet da se desi.

foto: screenshot Pink tv

Dodao je da ovo nije prva pljačka lekara u Požarevcu i da se one po pravilu, kako je primetio, dešavaju kad su lekari na dežurstvu što znači da neko tačno zna kad ko radi a kad je kod kuće.

foto: screenshot Pink tv

Rekao je i da svi u gradu znaju da je on lovac i ribolovac već 30 godina i da ima oružje u kući koje je uredno registrovano, poput lovačkih karabina s optičkim nišanima koji mogu i čoveka da ubiju sa 200-300 metara...

1 / 6 Foto: screenshot Pink tv

Doktor misli da je nekom prva meta bilo njegovo oružje a da su im ti evri došli kao binfo jer su stajali na istom mestu sa puškama, zaključani u sefu. On naglašava da su te pare deo kredita koji je digao da plati dažbine i takse koje je bio dužan posle višegodišnjeg dokazivanja sudskim putem da stan koji mu je oduzet treba da se vrati, a da mu je sad i vraćen.

Kurir.rs/TV Pink