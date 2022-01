PRVI PUT POSLE 2 GODINE DR JANKOVIĆ IZNEO POZITIVNE PROGNOZE: Ovo više nije ista bolest, korona slabi IMAĆEMO MIRNO proleće

Doktor Radmilo Janković, zamenik direktora KC u Nišu istakao je da smatra da je korona počela da slabi, te da prvi put nakon dve godine smatra da ima pozitivne prognoze.

foto: Kurir televizija

- Dominantna je plima zaražavanja omikronom. Pretpostavljam da će danas brojevi biti znatno visoki, ali ono što je činjenica je da je ovaj omikron potpuno promenio prirodu kovida 19, to više nije ista bolst na svu sreću. Deluje da je to jako blaže. Mi imamo sada i već preko stotinu pacijenata, malo imamo pravih kliničkih slika kovida 19 i verovatno je da je to neki ostatak delta soja. Mi ni približno nemamo opterećenje koje bismo inače imali sa ovakvim zaražavanjem - istakao je dr Janković u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji.

Iako ima pozitivne prognoze za naredni period, dr Janković ipak ostavlja prostora da vidi šta će se desiti na južnoj hemisferi, budući da su upravo odatle stigle mutacije.

foto: Kurir televizija

- Korona se na svu sreću menja na bolje i našla je način da skoro neprimetna bude pored nas. Sve se menja, skraćuje se i trajanje izolacije i verovatno ide u nekom pravcu da će to biti neka bolest, koja verovatno neće imati neki značaj, koliko je imala ranije. Ostavljam ogradu da vidimo šta će se desiti na južnoj hemisferi. Ja sam za tu neku procenu da više nećemo imati tako teške slike kao što je to bilo sa delta sojem, ali videćemo kako će biti u narednom periodu - ističe zamenik direktora KC u Nišu.

On je naveo da se nada da ćemo imati proleće kao i prošle godine.

foto: Kurir televizija

- Za razliku od prethodne dve godine, gde je ogroman pritisak bio na bolnicama, sada imamo proitisak na kovid ambulantama. Pretpostavljam da će ovo trajati još jedno dve nedelje, nakon čega ćemo ići ka brzom spuštanju. Pretpostavljam da ćemo imati proleće kao i prošle godine i da se nadamo i da u svetu neće ići na gore. Po prvi put sam optimista nakon dve godine da možda i idemo na bolje. ovo je sad medicina zasnovana na dokazima - kaže dr Radmilo Janković.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

03:20 ANESTEZIOLOG JANKOVIĆ: Realno je očeklivati neke nove mutacije sa egzotičnim prefiksima