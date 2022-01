KORONA UTIČE NA PLODNOST? Ginekolog izneo sa kojim se problemom suočavaju žene NAKON PRELEŽANOG KOVIDA

Doktor Borislav Antonijević specijalista ginekologije i akušerstva istakao da će se tek pokazati da li korona virus utiče na normalno funkcionisanje reproduktivnih organa.

- Problemi su najčešći i najveći na krvnim sudovima zbog tog spajk proteina i njegove specifičnosti vezivanja. Kovid je vaskularna bolest i sve komplikacije koje su dovele do teških ishoda su komplikacije vaskularnog sistema. Na to treba baciti akcenat i to znaju naši lekari. Svaki poremećaj cirkulacije utiče na sve kvalitete funkcionianja organizma. Imamo primećene slučajeve da je dosta žena nakon primljenih sredstava za imunizaciju imalo poremećaj ciklusa. Šta je uzrokovalo to, moraće da se rade studije. Pitanje je ko će finansirati sudije. Ono što je strašno je što vi u svetu imate ciljane studije koje moraju da dovedu do određenog rezultata. Da li je taj rezultat istina, videćemo. Onog momenta kada novac uđe u zdravstvo i kada etika nije na prvom mestu, ništa više nije sigurno - istakao je doktor Antonijević.

foto: Kurir televizija

One je naveo da se strah vidi u svemu i da svojim pacijentima savetuje jedino da žive što je opuštenije moguće.

- Postoji potpuno nenormalan strah i vidi se u svemu. Ja pokušavam moje pacijente da odgovorim od tog straha. Nijedna medijska kampanja nije napravljena u cilju propagiranja nekog mikroorganizma kao ovog. Ljudi su prestali da se druže, ugrozuili su socijalno ponašanje - istakao je dr Antonijević i naglasio da je polemika po pitanju korone potpuno izostala u svetu zdravstva.

Kurir.rs

