NAJNOVIJA PROGNOZA ČUBRILA KADA MOŽEMO DA OČEKUJEMO NOVO ZAHLAĐENJE: Evo kakvo vreme nas čeka u prvim danima FEBRUARA

Meteorolog Marko Čubrilo najavio je na svom Fejsbuk profilu kakvo nas vreme očekuje narednih dana.

foto: Rina.rs, Privatna Arhiva

- Od srede počinje osetno topliji period, posebno na zapadu i severu regiona gde će se maksimumi kretati od +3 do +7 stepeni Celzijusa, dok će na istoku i u pojedinim kotlinama gde se hladan vazduh zadrži i dalje biti od 0 do +3 stepena Celzijusa. Jutarnji mraz će oslabiti i uglavnom će se kretati od -5 do -1 stepen Celzijusa. U petak posle podne do regiona će stići hladan front koji donosi prolazno naoblačenje, prolazne padavine i manje zahlađenje. Snega će prolazno biti samo iznad 700mnv. Vetar u okretanju na severozapadni i prolazno pojačan. U subotu nad južnim i središnjim predelima pretežno oblačno uz kišu, susnežicu i sneg, ali će padavine biti slabog intenziteta. Nad ostalim predelima promenjljivo oblačno uz moguću prolaznu susnežicu ili sneg. Vetar pojačan, severozapadni posebno pre podne. Posle podne prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Dnevni maksimum od +1 do +6 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo i dodao:

- U nedelju i ponedeljak posle hladnog jutra sa slabim mrazem tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo, posebno u ponedljak kada bi ponegde maksimum mogao biti i oko +11 stepeni Celzijusa. Ponegde bi se magla i niski oblaci duže zadržali i tamo bi bilo hladnije, oko +1 stepen Celzijusa. Promena vremena uz jak hladan front, naoblačenje, kišu koja bi brzo prešla u sneg i na kratko olujan severozapadni vetar je izgledna oko 1. februara kada bi se temperatura spustila na prosečne vrednosti.

Prema njegovim rečima posle 3. ima dosta opcija za dalji razvoj sinoptike, ali i dalje veliki deo prognostičkog metarijala daje signal za dalje zahlađenje uz razvijanje anticiklona u širem prostoru između Grenlanda i Skandinavije koji bi ka nama po svojoj istočnoj periferiji poslao još hladniji vazduh, a nad Jadranskim ili Jonskim morem bi došlo do sekundarne ciklogeneze.

- Ta sinoptika za sada ima oko 40 odsto verovatnoće ostvarivosti i videćemo šta će se narednih dana dešavati. Još jedan potencijalno interesantan detalj se pojavljuje na proračunu GFS-a za period oko 9. februara Model počinje davati sve jači signal za značajno zagrevanje stratosfere koje možda ne bi išlo do nivoa koji je potreban na SSW, ali bi moglo uticati na značajno slabljenje pa čak i razilaženje polarnog vrtloga što bi kasnije u ovom mesecu, pod uslovom da se zaista i održi imao veliki uticaj na razvoj sinoptike nad našom hemisferom. Od srede slabljenje mraza i topliji period bi potrajao oko 5-6 dana dok zatim ima signala za moguće novo zahlađenje.

Kurir.rs/ A. K.