SLEDI DEBELI MINUS, A ONDA OSETNO OTOPLJENJE: Meteorolog objavio DETALJNU PROGNOZU do kraja januara i polovinu februara

Meteorolog Marko Čubrilo je na svom Fejsbuk proifilu objavio detaljnu vremensku prognozu za naredni period.

- Prva dva dana sledeće nedelje uglavnom suvo, ali veoma hladno. Zbog više vedrine i slabljenja vetra kao i snega na tlu noćni minimumi će biti veoma niski i u nizijama će se uglavnom kretati od -10 do -4 stepena Celzijusa, lokalno uz maglu i oko -13, dok bi se na planinama minimumi kretali od -20 do -13 stepeni Celzijusa. U ponedeljak dnevni maksimum od -5 do +1, a u utorak od -2 do +3 stepena Celzijusa. U utorak krajem dana sledi promena sinoptike koja označava kraj ovog hladnog talasa - napisao je Čubrilo i dodao:

foto: Printscreen/Facebook, Rina.rs

- Sa povlačenjem anticiklona prema jugozapadnom Atlantiku ka našem delu Evrope umesto hladnog severnog od srede počinje znatno toplije, zapadno, vazdušno strujanje. Kako će taj vazduh biti i malo bogatiji vlagom njegovo nadiranje će u utorak uveče nad severozapadnim, a u noći ka sredi ponegde nad središnjim i jugoistočnim predelima doneti slabe padavine, uglavnom u obliku snega, ali se ne očekuje više od jedan do tri centimetara, dok će biti oblasti gde padavina i neće biti.

On navodi i da u noći ka sredi na severozapadu regiona mraz neuporedivo slabiji u odnosu na protekle noći i kretaće se od -4 do -1, dok će na jugoistoku i istoku i dalje biti vrlo hladno.

- U sredu promenjljivo oblačno i nad većim delom regiona osetno toplije uz brzo otapanje snega u nizijama. Hladnije će se zadržati na krajnjem istoku regiona i ponegde u kotlinama. Dnevni maksimum od +6 na zapadu do oko +1 na istoku regiona. Vetar umeren, na severu regiona i pojačan, zapadni. Do petka uveče nad regionom promenjljivo oblačno, relativno toplo i uglavnom suvo. Noći i jutra hladni uz mrazeve od -5 do 0 u nizijama, dok će još samo ponegde nad snegom pokrivenim planinama i planinskim kotlinama mraz ponegde bio jak. Tokom dana maksimumi od +3 do +8, a u petak i do +11 ponegde na jugozapadu regiona. Vetar slab do umeren jugozapadni, a u petak ponegde i pojačan.

Prema njegovim rečima u noći ka suboti preko regiona bi se trebao premestiti hladan front donoseći prolazne padavine, nizijama uglavnom kišu, a kratkotrajan sneg samo planinama.

- Padavine će biti slabe i ponegde će izostati. Vetar u okretanju na severozapadni. U subotu prestanak padavina, ali hladnije uz maksimum od +1 do +5 stepeni Celzijusa. Sam kraj januara bi trebao biti suv uz slabe jutarnje mrazeve, dok je oko 1. februara moguće nešto jače pogoršanje i zahlađenje. Za sada nema jasnog signala za neko konkretnije, jače, zahlađenje barem ne u prvih 5-8 dana februara.

Modeli povremeno posle 6. februara izbace simulaciju koja bi vodila ka jačem zahlađenju i snegu u nizijama, ali te simulacije su za sada retke i nemaju podršku asnamble članova koji posle 6. za sada tek imaju slab signal za moguće zahlađenje. Kako je to sve jako udaljen datum, od ansamble članova se i ne može očekivati da u ovom momentu prepoznaju neki jači signal za zahlađenje, ali u koliko u narednih 4-5 dana taj signal bude jačao onda će šanse za još zime i snega u februaru biti više. Što se tiče narednih dana do srede veoma hladno, ponegde uz slab sneg, a zatim sledi osetnije otopljenje i otapanje snega u nizijama.

