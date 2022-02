GLUMICE ODGOVORILE MIKI ALEKSIĆU Kada se desilo rekla sam sebi ovo su opcije, shvatila sam DA NEMA IZLAZA! Počela sam da se smejem

Glumica Milena Radulović večeras se obratila o slučaju seksualnog nasilja za koje je optužila Miroslava Miku Aleksića. Glumica se dotakla i pitanja rodne nejednakosti i položaju žena u Srbiji.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miroslava Mike Aleksića za krivična dela silovanja i nedozvoljene polne radnje, koje je počinio nad sedam devojaka, koje su pohađale njegovu školu glume. Prva je Aleksića prijavila glumica Milena Radulović, posle čega je isto učinila i njena koleginica Iva Ilinčić.

Na suđenju je Aleksić skoro četiri sata iznosio odbranu, u kojoj ni jednom nije pokazao kajanje.

Milena Radulović je u večerasnjoj epizodi serijala "Ona se budi" otkrila da joj je bilo teško da prizna sebi da nije kriva i da je uz pomoć psihologa napravila prvi korak.

- Kada sam sebi priznala da sam žrtva osetila sam se bolje, ona mi je dala zadatak da je samo prosto pogledam u oči i sa uverenjem kažem da nisam kriva. Međutim prošlo je više od 45 minuta gde se moje telo grčilo. Kada sam uspela to da kažem, zacenila sam se od plača i zaista to "Nisam kriva" je najvažnije da neko ko je to proživeo treba sebi da kaže, to je prvi korak - rekla je Milena Radulović.

Glumica je govorila da je sa Aleksićem imala odnos oca i ćerke, da mu je verovala i da joj je prelazak iz tog odnosa u nasilje izgledalo kao san.

- Kada se prvi put dogodi prelazak iz porodičnog odnosa u odnos zlostavljača i žrtve, čovek se oseća kao da se to mimo njega dešava, to počinje da liči na neki san ali telo i duša i glava znaju da nije. Osećala sam jedno duboko gađenje prema sebi i nepoštovanje, ja nisam mogla da se zauzmem za sebe ni minimalno. - rekla je ona.

Milena samtra da je se u Srbiji ženskim kapitalom smatra trpljenje jer žene žele da poklne svoju slobodu, da se potčine jer se oslanjaju na patrijarhat i to da će ih neko zaštiti, neko ko je pametniji od njih. Zbog toga su naše bake i prabake vekovima trpele nasilje od strane muškaraca, ali sada se to menja. "Žene sada menjaju svet" - dodala je Milena.

Nakon što je Milena Radulović prijavila Miku Aleksića, ubrzo je to isto uradila i glumica Iva Ilinčić optuživši ga za silovanje i polna uznemiravanja. Ubrzo su se policiji i tužilaštvu javile i druge devojke.

Glumica Iva Ilinčić, takođe je večeras ispričala svoje iskustvo sa Miroslavom Mikom Aleksićem.

Ona je slično kao i Milena objasnila da je bila izuzetno vezana za tog čoveka i da ga je gledala kao oca sa kojim je delila sve svoje trenutke.

- Meni je taj čovek bio sve na svetu, i kada vas zadesi nešto tako, kada neko ko vam je kao otac sa kim delite najlepše i najgore trenutke, kada sa njim razgovarate o problemima u porodici,u porodici u školi, i kada počne tako nešto da se dešava vama nije jasno da se to zaista dešava - priča Iva Ilinčić.

Iva naglašava da je u tim trenucima bila bespomoćna.

- U tom trenutku nemaš opciju, prvo zato što si dete, drugo kada dođeš kući i posložiš sve opcije u glavi, ako kažeš roditeljima da se to dešava, padaju ti najgore stvari na pamet, da će tata otići i ubiti ga... Ako samo prestaneš da ideš u grupu, dva meseca pred prijemni, moraćeš celom svetu da objasniš zašto si to uradilo. Na kraju sve dođe na to da toliko duboko to potisneš i da se praviš da se ne događa - kaže glumica.

Glumica je godinama ćutala o slučaju jer je odbijala da prihvati to kao istinu.

- Sramite se sami sebe, kada stanete i kada shvatite da ste pristali na nešto što uopšte niste želeli. Kada se nađete sami sa sobom, kažete sebi da nema šanse da od srama iko ikad pomisli da se meni ovo deslio. Onda ću uvek ja biti najzabavnija i najnasmejanija u društvu, da čak ni moji najbolji prijatelji ne pomisle da sam ja kroz to prošla - dodaje Iva.

(Kurir.rs, N1)