MIKA ALEKSIĆ NEGIRAO KRIVICU: Svaka od 7 devojaka u tom periodu ima loš odnos sa ocem! I Milena i Iva imaju traume

Miroslav Mika Aleksić u Višem sudu u Beogradu izneo je danas svoju odbranu i negirao krivicu za sve što mu se stavlja na teret.

- Ova optužnica je gupost! Greška je sve što je navedeno. Ovo su bolesne tvrdnje da sam izvršio ova krivična dela sa kojima nemam apsolutno ništa. Od kad sam uhapšen natpisa u novinama ima na 4.684 strane bez i jedne moje izjave. Predlažem da sudu predam fleš na kome je spisak naslova na 498 strana od 16. januara od kad sam uhapšen - rekao je Aleksić pred sudom.

foto: Stefan Stojanović Mondo

Kako kaže, devojke koje ga optužuju imale su loš odnos s ocem.

1 / 11 Foto: Stefan Stojanović Mondo

- Svaka od sedam devojaka u tom periodu ima problem i loš odnos sa ocem, porodicom. I Milena i Iva imaju traume u tom periodu a one su to tad nagoveštavale. Samo jedna od devojaka ima normalan i stabilan porodični odnos. Ovo je pritisak, čak u optužnici ima prepisanih citata i rečenica iz novina. Od reči do reči. Govorim o sebi u trećem licu kako bi mogao da lakše sagledam istinu - naveo je Aleksić.

Sudija je nekoliko puta pokušavao da skrati veoma opširno izlaganje Aleksića.

- Ovo je pokušaj tužilaštva da se optuži ličnost u nedostatku dokaza. Za neke glumice koje su me optužile ispostaviće se da su bolje glumice u životu nego u profesiji. Negiram da sam bio nastavnik nego sam svih 40 godina bio režiser.

Aleksić je nakon pauze novinarima rekao da je "ovo afera Radulović, a ne afera Aleksić."

Podsetimo, njega su prijavile glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić, kao i još neke devojke polaznice njegove škole za silovanja i polna uznemiravanja. Podsetimo, Aleksić je bio uhapšen 16. januara i do 10. septembra prošle godine je boravio u Centralnom zatvoru, a od tada je u kućnom pritvoru sa nanogicom.

(Kurir.rs/B.T.)