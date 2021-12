OPTUŽEN ZA ZLOSTAVLJANJE GLUMICA: Mika Aleksić u sud došao ruku podruku sa ženom, a evo zbog čega se žalio sudskoj straži!

Suđenje reditelju Miroslavu Miki Aleksiću, optuženom za više krivičnih dela silovanja i polnog uznemiravanja na štetu nekoliko polaznica njegovog dramskog studija "Stvar srca", odloženo je juče u Višem sudu u Beogradu zbog štrajka advokata.

Da podsetimo, Aleksić je uhapšen u januaru, nakon što su glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić, sa još nekoliko devojaka čija imena nisu poznata javnosti, prijavile reditelja za seksualno zlostavljanje. Aleksiću je posle hapšenja određen pritvor, u kome je bio do polovine septembra ove godine, kada je prebačen u kućni pritvor s nanogicom.

Nema uslova

Mika Aleksić stigao je juče u Palatu pravde zajedno sa suprugom Biljanom Mašić, profesorkom na FDU, i advokaticom. Supruga i on došli su ruku podruku i smestili se u hol ispred sudnice u kojoj je trebalo da se održi ročište. U jednom momentu Aleksića su okružili foto-reporteri iz brojnih medija koji su došli da isprate suđenje, pa je on prišao sudskoj straži i požalio se. Međutim, novinarskim ekipama je fotografisanje bilo dozvoljeno do pet minuta pred početak ročišta.

Odbrana Čak 60 poznatih pozvano za svedoke Odbrana Miroslava Aleksića predložila je ranije sudu da kao svedoke pozovu čak 60 poznatih ličnosti, uglavnom glumaca. Ukoliko sud ovo prihvati, među Mikinim svedocima mogli bi da se nađu glumci Vuk Kostić, Goran Sultanović, ali i monah Ilarion - Rastko Lupulović, nekadašnji glumac i muzičar.

- Zbog štrajka advokata suđenje se neće održati jer ne postoje uslovi da se održi. Naredni termini su 2. februar i 1. mart - rekao je kratko sudija Zoran Božović. Nakon odlaganja ročišta, Aleksić se sa advokaticom uputio ka pisarnici, a potom su zajedno izašli iz Palate pravde i otišli. Na vratima suda Aleksić je izvadio muštiklu i cigaretu. Miroslav Aleksić, podsetimo, na pripremnom ročištu negirao je krivicu, a juče je trebalo prvi put da iznese odbranu javno.

Nije ulazila

- Kako je štrajk advokata odložio suđenje, javnost će prvi put biti u mogućnosti da čuje Aleksićevu odbranu 2. februara - rekao je naš izvor. Biljana Mašić, supruga optuženog, juče mu je pružila podršku, ali u sudnicu nije ušla. Ona je zgradu Palatu pravde napustila pre supruga.

