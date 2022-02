TEK JOJ JE 18 GODINA A VEĆ POMAŽE ONIMA KOJI NEMAJU: Maturantkinja iz Niša u svojoj toploteci čuva humanost i velikodušnost

Da mladi mogu da postanu primer svima pokazala je svojim humanim gestom Anđela Lečić koja je na Paliluli otvorila nedavno restoran, toploteku. Anđela je maturant u Gimnaziji “9.maj” u Nišu, a započela je svoj biznis uz veliku podršku porodice. Otvorila je neku vrstu toploteke, restoran u kome se priprema domaća hrana za poneti.

Ne bi to bila nikakva vest da ona, a tek joj je 18 godina, nije odlučila da pomogne onima koji nemaju ali i trudnicima jer smatra da će im na taj način olakšati obaveze dok čekaju prinovu. Anđela je odlučila da pomogne tako što će buduće mame u njenom restoranu dobiti besplatno kompletan obrok.

foto: Shutterstock

Nije zaboravila ni na starije osobe pa je povlastice uvela i za penzionere. Ne odbija ni one koji nemaju, pa kad neko ko sebi ne može da priušti domaću hranu “pokuca” na njena vrata ona su otvorena. Kaže, ne želi da odbije nikoga kome je njena pomoć potrebna, a njena je ideja da nahrani sve, i one koji imaju da plate ručak, ali i one koji to sebi ne bi mogli da priušte. Kaže da bi nahranila sve kada bi mogla, a ovo je samo tek delić te njene želje.

- Restoran je nov. Nedavno je otvoren, ali sam već pre otvaranja došla na ideju da posao kojim se bavim na neki način oplemenim. Da pomognem na način na koji mogu. Humanost je plemenita osobina i uči se od malih nogu. Ona je kao lepo vaspitanje. Gest koji vas oplemenjuje. Prosto se dobro osećam kada nekome pomognem. To je onaj osećaj kada starijoj osobi ustanete u autobusu ili kada je pustite da preko reda uđe u prodavnicu kao što to činite i kada su mame sa malom decom u pitanju ili pak trudnice - objašnjava Anđela.

Njen mali restoran odiše toplinom, a ona svojim osmehom razgali svaku dušu. Dodaje i da sve ovo ne bi bilo da nije njene zvezde vodilje , a zvezda se zove Vesna. Ona je bila moja krila. Podržavala me je u svemu i kritikovala kada je potrebno, kaže Anđela.

- Malo je ljudi bilo do sada po besplatni obrok. Danas nam je došla i prva trudnica. Jako sam se obradovala zbog toga. Dobila je kompletan ručak, a nadam se da sam joj olakšala dan jer ne mora da priprema sama jelo. Prosto nosim taj osećaj u sebi - kaže Anđela.

Domaća jela mogu da se biraju. Tu su punjene paprika, ima i posnih, potom domaće sarme, pasulj, svadbarski kupus. Ima i ribe ali i specijaliteta sa roštilja.

- Za penzionere postoji i posebna ponuda. Oni koji žele jedan obrok dnevno svkodnevno tokom celog meseca ali bi to nekako i da plate nudimo to po ceni od 7.500 dinara. Toliko daju za ceo mesec bez obzira o kom jelu se radi jer imamo porcije i od po 400 dinara po porciji. Ne gledamo na to. Mesečni iznos je toliko, a oni mogu da uzmu šta žele - kaže Anđela.

Oni koji bi voleleli da se zaslade domaćim jelom a nemaju dovoljno za obrok Anđelu mogu da pronađu na Paliluli u ulici Hajduk Veljkovoj 48. Na toj adresi ova mlada gimnazijalka drži najvažniju životnu lekciju o humanosti i dobročinstvu.

(Kurir.rs/Republika)