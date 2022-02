AKO SI GLADAN, POSLUŽI SE: Na pultu ispred pekare u Jagodini kese za svežim hlebom i pecivom za one koji nemaju dovoljno

"Ako si gladan, posluži se" piše na pultu gde su ispred jedne pekare ostavljene kese za svežim hlebom i pecivom. Iz radionice se svaki put, kada se dopunjuju vitrine, proizvodi pakuju i za one koji nemaju dovoljno. Radnici pekare ponosni su na poslodavca i njegovu humanost.

"To je velika odlika čoveka koji ima da može da pokloni i da dâ, plus što je to napravio, da to ne bude ponižavajuće nego onako kulturno. Znači nije okačeno bilo gde, nego je napravio posebno policu za to i da se ljudi ne stide da mu to uzmu, to su sveža peciva", ističe radnica u pekari Ana.

foto: Printscreen/RTS

U početku su ljudi bili u neverici, ali se dobar glas brzo pročuo, pa pojedini skoro svakodnevno uz svoj, kupe i doručak za druge.

Mušterija Aleksandar kaže da se trudi da što više podrži takve akcije.

"Meni ovo znači malo ali nekome znači mnogo. Treba nam što više ovakvih akcija da podstaknu ljude da pomognu što više", naglašava Aleksandar.

U dve pekare sa blizu tridesetoro zaposlenih svakodnevno se priprema sveže pecivo i hleb, pa proizvodi tako stižu i do ljudi kojima nedostaje 100 ili 200 dinara za doručak.

Pekar Dejan misli da svaka pekara treba da ima istu praksu.

"Ima dosta ljudi ima koji su u problemu", ukazuje Dejan.

O svom dobrom delu, vlasnik pekare ne želi da priča niti da se, kaže, hvali, jer svako treba da pomaže na svoj način. Humanost i čovekoljublje najbolje se vide kroz postupke, a od četvrtka u pekari besplatan doručak imaju i trudnice.

(Kurir.rs/RTS)