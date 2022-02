OVAKO TRGOVCI VARAJU KADA PRODAJU VODOOTPORNU OBUĆU Jedna caka ih ograđuje da NE VRATE NOVAC ako obuća propusti! Evo šta da radite

Nikica Jovanović iz Nacionalno udruženje potrošača Srbije istakla je da se u toku zimskog perioda najviše potrošači žale na propuštanje vodootporne obuće.

- Česte su situacije da se potrošači žale na način rešavanja deklaracije, pogotovo kada je u pitanju vodootporna obuća i to u ovom zimskom periodu. Ako na deklaraciji piše da je obuća vodootporna podrazumeva se da to neće ni biti. U poslednje vreme se dešava nešto što ne bi smelo, a to je da trgovci promene samo deklarisanje proizvođača - kaže Nikica Jovanović.

Ona dodaje i da se prodavci ograđuju od proizvođača na etiketama, što nikako ne bi smeli da rade.

- Dešavalo se da prodavci stavljaju u promet robu i da je deklarišu kao robu za suvo vreme, a da je sam proizvođač na istoj toj robi deklarisao ili označio kao vodootpornu. To trgovci rade da bi skinuli svoju odgovornost ukoliko dođe do propuštanbja vode. To ne sme da se radi. Ako ste imali oznaku da je obuća vodootporna, a kasnije neko preko deklaracije stavi da je obuća za suvo vreme, prijavite tržišnoj inspekciji - kaže Jovanović.

Nikica ističe da je epilog reklamacija često na sudu, što nikako ne bi smelo da se desi.

- Situacija se kompikuje kada je u pitanju odbijena reklamacija. Često se epilog desi u samom sudskom postuipku, što ne bi trebalo da bvude. Često se žale u zimskom periodu, a jedna od češćih reklamacija je na sportsku obuću - kaže Nikica.

