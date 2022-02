DŽONI DEP NAGRAĐEN ZLATNOM MEDALJOM ZA ZASLUGE: Ostaću joj dosledan i učiniću sve da ovo bude otelotvorenje moje obaveze

Glumac Džoni nagrađen Zlatnom medaljom za zasluge a potom istakao da je to za njega veoma važan trenutak na koji je ponosan.

foto: Zorana Jevtić

Kako je rekao, imao je priliku i pre mnogo godina je bio blagosloven da upozna veoma čudnog čoveka za kog je odmah znao da ne pripada Holivudu.

1 / 8 Foto: Zorana Jevtić

- Njegovo ime je Emir Kusturica. Postao je brat, njegova porodica je postala moja, gledao sam kako mu deca odrastaju, ostvarili smo vezu od prvog dana. To dosta govori o jednoj osobi. Kad vas voli, voli, uvek kaže šta misli i veruje u sada i to mi se sviđa kod njega. Svrha rada i da se osnuju nova radna mesta i stvori posao, želim da doprinesem tome sa Emirom. Ovde ljudi misle da je svrha najpre iskoristiti ovaj trenutak, a to sam saznao od mnogih dobrih duša koje sam upoznao u ovoj zemlji. Napravio sam ovde film sa ekipom koja je bila spektakularna. Verujem da postoji dosta talenta koje ćemo ovde tek naći. Zaista želim da se zahvalim predsedniku Vučiću i ova medalja za zasluge koju sam primio, drago mi je što ste mi je dodelili i ostaću joj dosledan i učiniću sve da ovo bude otelotvorenje moje obaveze ovde.

(Kurir.rs)