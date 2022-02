OMLET 1.000, A ESPRESO 400 DINARA NA KOPAONIKU! Radnik u hotelu otkrio sve do detalja: Bakšiša gotovo da nema

Na društvenoj mreži Reddit javio se momak koji, kako tvrdi, radi u hotelu sa pet zvezdica na Kopaoniku, a budući da je sezona u jeku, mnoge je zanimalo kakve su cene na planini, koliko novca je potrebno za kraći odmor, ali i koliko može da se zaradi. Mnogi su se iznenadili kada su čuli da ovaj mladić radeći u hotelu, dnevno ima samo 500-1.000 dinara bakšiša, povodom čega se povela velika rasprava, prenosi Mondo.

Mnoge korisnike zanimale su pikanterije i sočni tračevi o poznatim pevačima i političarima koji odsedaju na Kopaoniku, ali je korisnik više želeo da odgovora na pitanja koja mnogima mogu biti korisna, bilo da žele da rade na Kopaoniku ili da krenu na odmor.

"Moraš da znaš posao. Za početak je važno da se dobro postaviš, da te shvate ozbiljno i sebi stvoriš mogućnost da se proguraš do visokih pozicija. Radim na nižoj poziciji, ali se dosta vrtim oko ljudi iz menadžmenta. To su sve mladi ljudi, bez ikakvih veza koji su znanjem došli do tih pozicija. Početna plata je 50.000 dinara, ali se brzo napreduje, pa bude oko 70.000. Što se tiče cena, dosta su visoke, omlet od 3 jaja košta 1.000 dinara, espreso košta 400 dinara", naveo je radnik u hotelu, a mnogi su na ovo komentarisali da je Kopaonik skuplji od Alpa.

"Bakšiša gotovo i da nemam, budući da za jednu noć plate 500-600 evra, jedva mi u toku dana ostane 500-1000 dinara", rekao je korisnik Reddita, na šta su ljudi rekli da generalno zaposlenima u hotelu, ostavljaju malo bakšiša, ili ga uopšte ni ne ostave, što nije slučaj u kafićima i restoranima.

"7, 8 godina sam u hotelu sa 5 zvezdica u Beogradu, bakšiš je oduvek takav. Plus početna plata manja nego ova što si ti gore naveo, da se okoziš da dođeš na tih 70 hiljada", bio je jedan od komentara.

