KORONI JE ODZVONILO! Evropom se ŠIRI TALAS UKIDANJA SVIH MERA! Naš Krizni štab sledeće nedelje, i Srbija uskoro BEZ OGRANIČENJA!

Jedna po jedna evropska država proglašava "dan slobode" ukidanjem (gotovo) svih protivepidemijskih mera, a da li će i Srbija da ih sledi, moguće je da će biti jasnije sledeće nedelje, kada će možda zasedati i krizni štab, a sve to kada budemo jasno videli da li će korona brojke rasti posle raspusta i odmora, u šta su mnogi pretvorili neradne dane za Sretenje.

Austrija i Nemačka najavile su ukidanje gotovo svih mera sledećeg meseca, a neke druge države to su već učinile ili će učiniti ovih dana. Sloboda ide dotle da u Velikoj Britaniji verovatno ni pozitivni neće morati u samoizolaciju, a u Švedskoj nema testiranja, već onaj ko ima simptome trebalo bi da sedi kod kuće. I sve to uprkos svakodnevnom velikom broju novozaraženih, koji doduše negde počinje da opada.

Ali omikron ne puni bolnice, a posebno ne intenzivnu negu, a uz visok procenat vakcinisanih, pa i zavidan onih koji su primili treću (buster) dozu, vreme je za dane slobode. Jer među onima gde je sloboda, "najgora" je Švajcarska sa 69% vakcinisane populacije i 41,1 buster doza na 100 stanovnika. Svi ostali su preskočili 70%, a i više od 50 bustera (osim Švedske) na 100 stanovnika. A Srbija je na svega 47,1% imunizovane populacije i 26,8 buster doza na 100 stanovnika. I niko više ne veruje da se tu išta može promeniti nabolje.

- okupljanje do 500 osoba

Ali mnogi veruju da je koroni odzvonilo i da sve mere treba ukinuti. Tim pre što ih slabo ko i poštuje. A i omikron nas je dobro prokužio. Od početka godine do danas registrovano je 564.407 kovid pozitivnih, a epidemiolozi uvek govore da taj broj treba pomnožiti sa tri, koliko je realno zaraženih jer se mnogi ne testiraju, a mnogo je i asimptomatskih slučajeva. Dakle, oko milion i po nas je od Nove godine imalo kovid. Korona brojke su u ozbiljnom padu, imajući u vidu da smo krajem januara imali skoro 20.000 zaraženih za dan, a sada je to oko 6.000. Ali svakodnevno nam umire po više od 50-60 ljudi u kovid bolnicama.

Imajući sve to u vidu, pitanje je da li smo zreli za ukidanje mera.

Virusologinja prof. dr Tanja Jovanović, članica kriznog štaba, ističe za Kurir da svaka država donosi odluke na osnovu svoje epidemiološke situacije, kao i da su zemlje koje ukidaju sve mere one koje imaju veliki obuhvat vakcinacije.

- Srbija još nije postigla taj nivo kolektivnog imuniteta koji imaju države koje ukidaju sve mere. Ali korona brojke zaista svakodnevno padaju, epidemiološka situacija se smiruje. Međutim, moramo da sačekamo sledeću nedelju jer se tada đaci posle raspusta vraćaju u školu, a i zaposleni s putovanja u radne kolektive, pa ćemo tek potom moći da pričamo o merama. Moramo da vidimo da li će porasti broj obolelih, a i kakve će biti njihove kliničke slike, pa tek onda možemo da pričamo o ublažavanju ili ukidanju mera. Ne treba da zaboravimo da smo prošle godine u isto vreme, posle povratka sa skijanja i raspusta, imali drastičan porast broja obolelih - kaže za Kurir prof. Jovanović ističući da su to samo njena lična zapažanja, a ne zvaničan stav kriznog štaba.

Ona naglašava i da nema informacija da li će uskoro biti i sednica kriznog štaba, mada pretpostavlja da bi mogla da bude ubrzo.

- Ipak, pretpostavljam da će se nešto razmatrati već sledeće nedelje, kad prođe nekoliko dana od povratka u škole i kolektive, ali da li će i koje mere biti ukidane, zaista ne mogu da kažem. To se ne donosi napamet, nego na osnovu kompletnog epidemiološkog izveštaja. A tek ćemo videti šta će biti za nedelju dana - navodi prof. Jovanović.

KAKO JE U ZEMLJAMA EVROPE

ŠVAJCARSKA

foto: Shutterstock

Ukinula skoro sve restriktivne mere, osim nošenja zaštitnih maski u javnom prevozu i zdravstvenim ustanovama, pa se u radnje, restorane i institucije od kulturnog značaja može ući bez ograničenja. Do kraja marta biće na na snazi obavezna izolacija od pet dana za zaražene.

AUSTRIJA

foto: Shutterstock

Od 5. marta ukinuće skoro sve epidemiološke mere i ograničenja, neće biti propisa o pristupu i "zelenog pasoša", a nošenje maski i testiranje biće obavezno u bolnicama i domovima za stare i negu, dok maske ostaju u javnom prevozu, prodavnicama i apotekama. Međutim, ovo su preporuke vlade, a pokrajine mogu same odlučiti da li će da zadrže neke mere, što je Beč već najavio. Podsetimo, u Austriji je obavezna vakcinacija za sve.

NEMAČKA

foto: Shutterstock

Do 20. marta ukinuće većinu ograničenja kroz tri faze, a gotovo sve tog 20. marta "ako situacija u bolnicama dozvoli", među kojima je i obaveza da se ljudima omogući rad od kuće. Maske u zatvorenom i distanca ostaće na snazi i posle 20. marta.

VELIKA BRITANIJA

foto: Shutterstock

Do kraja februara ukidaju sve mere, pa ni kovid pozitivni više neće morati u samoizolaciju, a maske neće biti neophodne ni u bolnicama ili apotekama, najavio je premijer Boris Džonson, koji će detaljnu strategiju izneti 21. februara. Većina mera je već ukinuta, pa i obavezno nošenje maski, kao i kovid propusnice.

HOLANDIJA

foto: Shutterstock

Holandija je sutra ukinida većinu epidemioloških mera, pa će barovi i restorani moći da rade do jedan sat posle ponoći, umesto do 22 časa. Do kraja meseca biće ukinute mere socijalnog distanciranja na javnim mestima, ali posetioci će morati da pokažu dokaz o vakcinaciji, nedavnom oporavku od kovida ili negativnom testu.

DANSKA

foto: Shutterstock

Od 1. februara ne moraju da nose zaštitne maske, pokazuju ni potvrde o vakcinisanju ili ozdravljenju od korone, a nije potreban ni test. Nema ograničenja broja učesnika na velikim manifestacijama, sva mesta na stadionima mogu da budu popunjena, otvoreni i klubovi i barovi.

NORVEŠKA

foto: Shutterstock

Ukinute sve mere, pa je čak i obavezna samoizolacija osoba koje su inficirane zamenjena preporukom da zaraženi ostanu kod kuće četiri dana.

ŠVEDSKA

foto: Shutterstock

Ukinula sve epidemiološke mere, prestala s masovnim i besplatnim testiranjem, potpuno otvorila granice za sve građane EU/EEA i Švajcarske. Ko ima simptome treba da ostane kod kuće, a moraju da se testiraju samo zaposleni u zdravstvu i socijalnoj brizi.