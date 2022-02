KAKO PREKO GRANE? Ublažavanje mera u EU NE VAŽI za nevakcinisane! Oni za praznike mogu SAMO U SEDAM ZEMALJA! (FOTO)

Bliže nam se uskršnji i prvomajski praznici, pa neki već razmatraju opciju putovanja van Srbije.

Najomiljenije destinacije koje su građani Srbije krajem zime i s proleća posećivali pre pandemije bili su poznati gradovi Evrope, ali i neki interesantni gradovi u susednim zemljama. Istraživali smo zato pod kojim uslovima se sada ide tamo, gde se može, a gde ne, i koje zemlje popuštaju mere koje su trenutno na snazi.

Jedan važan uslov

Evropske zemlje, iako popuštaju mere koje se tiču propusnica i mera ponašanja u okviru svojih granica, ne popuštaju kada treba da puste turiste kod sebe.

Mahom je uslov za zemlje Evrope, i destinacije koje interesuju naše građane, upravo vakcinacija. Što se komšiluka tiče, kod suseda možemo ili bez ikakvog dokumenta ili samo s testom ili vakcinom.

Tako u Crnu Goru, Bugarsku, Bosnu i Hercegovinu, Mađarsku, Rumuniju i Hrvatsku mogu i nevakcinisani, koji, ako požele i dalje od komšiluka, mogu da se otisnu put Egipta, jer ni tamo vakcina nije potrebna.

Svako diktira svoja pravila

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Juta Aleksandar Seničić za Kurir kaže da se stvari vrlo malo menjaju za one koji nisu vakcinisani:

- To je trend koji će biti takav i nadalje. Apsolutno svi koji nisu vakcinisani imaće probleme pri ulasku u većinu država, iako očekujem da one zemlje koje žive od turizma, kao što su Grčka, Španija, Italija, Francuska i još neke, ipak, uz negativne testove, dozvole putovanja, makar tokom letnje sezone.

Zamenik direktora Jute Milan Lainović kaže da će, što se evropskih gradova tiče, najave o drastičnom popuštanju mera biti tek za nekoliko meseci.

- Za određene destinacije evropskih gradova nemamo aranžmane upravo zbog mera koje su na snazi. Najavljeno je da će u periodu za tri-četiri meseca biti drastičnog popuštanje mera, ali individualno od države do države, jer svako diktira svoja pravila - rekao je on i dodao da će situacija biti jasnija tek za nešto više od mesec dana, tačnije od prvog aprila.

Ovakva je situacija u zemljama Evrope:

ITALIJA U Italiju građani Srbije mogu sada samo iz poslovnih i zdravstvenih razloga, potreba školovanja, apsolutne hitnosti, povratka u mesto stanovanja i u još nekoliko uslova, i to uz negativan PCR ne stariji od 72 sata ili antigen test ne stariji od 24 sata, nakon čega je obavezna kućna samoizolacija od 10 dana, kada se ponavlja test.

FRANCUSKA Građani Srbije mogu da uđu u Francusku ukoliko su potpuno vakcinisani nekom od sledećih vakcina: "fajzer", "moderna", "astra zeneka" i "džonson i džonson".

AUSTRIJA Državljani Srbije u Austriju mogu s dokazom o potpunoj vakcinaciji bilo kojom vakcinom ili uz uverenje o preležanoj bolesti u poslednjih 180 dana. Pored toga, treba priložiti i negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Vakcine "sinofarm" i "sinovak" važe samo za ulazak u zemlju, ali ne i kao kovid propusnica tokom boravka u Austriji.

NEMAČKA Građani Srbije u Nemačku mogu ako su potpuno vakcinisani jednom od priznatih vakcina, a kombinacija priznatih vakcina s vakcinama koje nemaju dozvolu za upotrebu u EU ("sinofarm" ili "sputnjik V") nije moguća.

ŠPANIJA U skladu sa uredbom EU, za ulazak u Španiju iz trećih zemalja (u koje spada i Srbija) potrebno je da prođe minimum 14 dana a ne više od 270 dana od poslednje doze. Prihvataju se i sertifikati s primljenim vakcinama koje nisu odobrene od EU, ali poslednja doza vakcine mora biti jedna od vakcina koje EU priznaje.

ŠVAJCARSKA Građani Srbije u Švajcarsku mogu turistički samo ako su vakcinisani nekom od vakcina koje priznaje ta zemlja: "moderna", "fajzer", "džonson i džonson", "astra zeneka", "sinovak" i "sinofarm".

EGIPAT Za one koji bi u toplije krajeve tokom kraja zime i početka proleća, najbolji izbor bio bi Egipat, gde revakcinisane osobe mogu bez PCR testa, samo sa sertifikatom o vakcinisanju sa QR kodom, a za one koji nisu vakcinisani za ulazak u zemlju potreban je negativan PCR test sa QR kodom.

Ovakva je situacija sa komšijskim zemljama:

CRNA GORA

Državljani Republike Srbije mogu da uđu ako su vakcinisani, ako imaju negativan PCR test ne stariji od 72 sata; negativan brzi antigenski test ne stariji od 48 sati ili dokaz da su preležali koronu, a da je prošlo ne manje od 10 dana i ne više od šest meseci od pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa.

BUGARSKA U Bugarsku naši građani mogu sa sertifikatom o završenoj vakcinaciji koji važi od 15 do 270 dana od prijema poslednje doze; sertifikatom o primljenoj buster dozi koji nema ograničeno vreme trajanja; sertifikatom o preležanom kovidu koji važi od 11 do 180 dana, i to od datuma testiranja upisanog u dokument ili negativnim PCR testom ne starijim od 72 sata ili brzim antigen testom ne starijim od 48 časova, računajući vreme do ulaska u zemlju.

BOSNA I HERCEGOVINA Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu u BiH ili da tranzitiraju preko teritorije BiH, ukoliko ulaze direktno iz Srbije.

MAĐARSKA Državljani Srbije mogu da uđu u Mađarsku iz naše zemlje bez ograničenja, odnosno pod istim uslovima koji su bili na snazi pre pandemije. Nije potrebna potvrda o imunizaciji, niti negativan PCR test.

RUMUNIJA Srbi koji ulaze u Rumuniju moraju da imaju EU digitalni sertifikat kojim se dokazuje vakcinacija / preležana bolest / rezultat PCR testa. On podrazumeva šemu od primljene tri doze vakcine (dve doze i treća buster doza), odnosno ukoliko od druge doze vakcine nije prošlo više od 270 dana. Ulazak je moguć i osobama koje su preležale bolest u periodu od 180 dana, kao i osobama sa negativnim PCR testom ne starijim od 72 sata od vremena ulaska u zemlju. Ko nema EU digitalni sertifikat, njemu se određuje mera karantina u trajanju od pet dana.

HRVATSKA Od 1. februara 2022. godine, srpski državljani mogu da uđu uz dokaz o opravdanom razlogu putovanja, uz negativan PCR testa (ne stariji od 72 sata), brzi antigenski test (ne stariji od 24 sata od testiranja do dolaska na granični prelaz), ili uz potvrdu o vakcinaciji ne starijoj od 270 dana. U zemlju mogu ući i oni koji imaju potvrdu da su preboleli virus korone i da su primili jednu dozu vakcine, ili poseduju pozitivni PCR ili brzi antigenski test, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od virusa korone, a da test nije stariji od 180 dana, a stariji je od 11 dana od dolaska na granicu.

Tatjana Matić, ministarka Očekujemo olakšice i za nevakcinisane Grčka je od 7. februara ukinula za vakcinisane putnike koji ulaze u ovu zemlju obavezan negativan PCR test, ali zasad je još uvek neophodan važeći digitalni sertifikat EU o vakcinaciji. Od 1. februara primenjuju se nova pravila za putovanja unutar Unije. A šta to znači za građane Srbije, da li će ulazak u zemlje EU biti različit, objasnila je u Jutarnjem programu Kurir televizije Tatjana Matić, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija. foto: Kurir televizija - Biće još promena sigurno do početka letnje sezone. Novo pravilo koje stupa na snagu, do 30. aprila će važiti, a od 30. se očekuje prestanak zelene liste. Ide sa ka jednoj liberalizaciji, kada govorimo o putovanjima građana koji ne potiču iz zemalja koje nisu članice EU. Očekuje se da će se olakšati ulazak u države koje su članice EU vakcinisanima, ali i nevakcinisanima. Nama je zakomplikovan ulaz u te zemlje, jer neke ne priznaju naše vakcine. To je bilo politizovano i vidimo da to dolazi na naplatu - rekla je Matićeva.

