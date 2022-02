NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Više preminulih, ali manji broj novozaraženih i pacijenata na respiratorima

U prethodnih 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 14.085 građana od kojih je 3.201 novozaražen.

Preminuo je 51 pacijent, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 107 obolelih.

Ovo su jučerašnje brojke:

LONČAR: KAPACITETI U BOLNICAMA MANJE POPUNJENI

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je epidemiološka situacija u Srbiji pod kontrolom i da se smanjuju brojevi i novozaraženih i pacijenata sa težom kliničkom slikom.

"Kapaciteti u bolnicama su manje popunjeni, što nam daje mogućnost da se više pozabavimo nekovid pacijentima, koji su morali da čekaju sve ovo vreme i ponovo reformišemo sistem za pacijente koji moraju da se zbirinu a nemaju koronu", rekao je Lončar.

Ministar je apelovao na one koji se do sada nisu vakcinisali, da to učine, navodeći da tok pandemije zavisi od svih, zbog čega je važno pridržavati se mera, za koje se, prema njegovim rečima, dokazano zna da deluju.

OVO SU ZNACI DA STE OMIKRON "PRELEŽALI" NA NOGAMA

Po američkom virusologu Majklu Osterholmu, ovo su najčešći znaci da ste na nogama preležali infekciju novim sojem korone, omikronom:

o Otežano disanje može da govori o odloženom "kovidu".

o Pojava konstantnog umora i iscrpljenosti za koju ne postoje realni razlozi mogu da budu dokaz da je virus "protrčao" kroz telo.

o Jasan znak preležanog kovida jesu i česte vrtoglavice - posledica postkovid sindroma jeste posturalna ortostatska tahikardija, koja utiče na rad srca i krvni pritisak.

Stručnjak upozorava da, koliko god ovi simptomi delovali bezazleno, zapravo mogu biti i te kako opasni po zdravlje i treba pratiti njihov dalji tok i sprečiti još teže komplikacije, kao što je pojava krvnih ugrušaka.

