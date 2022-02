SPREMITE SE ZA TOTALNU PROMENU VREMENA! Pogledajte kakvo nas vreme danas očekuje POSLE SUNCA DOLAZI ZAHLAĐENJE

Danas jutro oblačno, tokom dana pretežno sunčano.

Danas će širom Srbije biti sunčano tokom većeg dela dana. Krajem večeri na severu i zapadu zemlje sledi novo naoblačenje.

foto: Ana Paunković

Za vikend oblačno, povremeno sa slabom kišom. Maksimalna temperatura u subotu do 12 stepeni. U nedelju vetrovito i hladnije sa kišom, susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura do 8°C. Početkom sledeće sedmice ostaje i dalje oblačno. Očekuju se kiša, susnežica i sneg. Maksimalna tempeatura biće od 3°C na jugu do 9°C na severu Srbije.

Sutra će u Beogradu prepodne biti oblačno. Od druge polovine dana očekuje nas sunčano vreme. Maksimalna dnevna temperatura očekuje se do 14 stepeni.

