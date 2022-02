TEMPERATURE ĆE IĆI I DO 20 STEPENI: Danas nas očekuje toplije vreme, prognoza za narednu nedelju ne obećava

Danas sunčano i veoma toplo za ovo doba godine.

Danas širom zemlje očekuje se sunčano i relativno toplo vreme. Posle podne u severozapadnim, a tokom večeri i u ostalim predelima, sledi novo naoblačenje sa kišom.

SRBIJA DUGOROČNO

Maksimalna temperatura danas od 12 stepeni na severozapadu, do 20 stepeni na jugoistoku Srbije. Drugog dana vikenda biće oblačno i svežije sa kišom, na planinama sa susnežicom. Maksimalna temperatura u nedelju do 12 stepeni. Početak nove radne nedelje donosi toplije vreme, uz temperature do 15 stepeni a tokom dana sa severozapada zemlje sledi novo jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima. Od utorka oblačno i hladnije sa kišom.

BEOGRAD DANAS

U Beogradu sutra pretežno sunčano i relativno toplo. Posle podne oblačno, a u toku večeri i noći sa kišom. Maksimalna temperatura biće do 15 stepeni.

