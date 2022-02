OVO JE DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA MESECA: Marko Čubrilo posle prolećnih temperatura najavio SNEG i to vrlo brzo!

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu novu vremensku prognozu za naredni period.

foto: Printscreen/Facebook/Marko Čubrilo, EPA/Ilustracija

- Danas pretežno sunčano i relativno toplo uz dnevni maksimum iznad i znatno iznad proseka uglavnom od +7 do +16, a ponegde i oko +18 stepeni Celzijusa, posebno na severoistoku BiH i jugozapadu Srbije gde će se najviše osetiti uticaj fenskog jugozapadnog vetra. U subotu sledi promena vremena koji donosi hladan front ciklona nad zapadnom Evropom. Sredinom dana prvo na severozapadu i zapadu Hrvatske, zatim u toku posle podneva i nad središnjim delom Hrvatske, zapadnom, severozapadnom, severnom i delom središnje BiH kao i na severozapadu Srbije naoblačenje i zahlađenje uz kišu, dok će vetar okrenuti na umeren do pojačan, severni. Nad ostalim delom regiona do noći ka nedelji suvo, a zatim se i tamo očekuje pogoršanje uz padavine i zahlađenje.

Trenutno deluje da će zahlađenje najjače biti izraženo na severozapadu i zapadu Hrvatske kao i na severozapadu BiH gde bi u toku noći ka nedelji kiša mogla i u nižim predelima prelaziti u vlažan sneg, koji bi možda bio moguć i na severozapdu Vojvodine u Srbiji. Nad ostalim predelima kiša i susnežica u nižim, a sneg preko 800mnv. Duž Jadrana bi moglo biti i grmljavinskih pljuskova.

On navodini da se u nedelju sredinom dana na severozapadu regiona očekuje prestanak padavina uz moguće delimično razvedravanje, koje će se do nedelje uveče proširiti i nad ostali deo regiona.

- Severozapadni vetar će oslabiti i okrenuti na jugozapadni i južni. U subotu dnevni maksimum od oko +4 na severozapadu Hrvatske do oko +12 na jugoistoku Srbije, dok će se u nedelju maksimum verovatno kretati od +4 do +8 stepeni Celzijusa, ponegde ne jugu oko +12 stepeni Celzijusa.

Novo pogoršanje nam stiže već u ponedeljak posle podne podne i ovog puta će reč biti o dosta jakom hladnom frontu koji će kasno pre podne zahvatiti severozapadne, jugozapadne i zapadne predele regiona, a zatim će se tokom dana velikom brzinom premestiti i preko ostalog dela regiona. Doneće naoblačenje sa kišom, ponegde može biti i uslova za grmljavinske pljuskove. U zoni fronta vetar će biti jak i olujan, ponegde i orkanski severozapadni, sa udarima i oko 26m/s. Uz zahlađenje na planinama preko 700mnv treba očekivati prolazan, ali vrlo jak sneg.

Prema njegovim rečima, do 24. februara će ka nama strujati povremeno vlažan i umereno hladan vazduh te će uz promenjljivo oblačno vreme biti uslova za pojavu prolaznih padavina, posebno nad središnjim i istočnim predelima regiona.

- U nizijama uglavnom kiša, susnežica i ređa pojava snega, a preko 800mnv povremeni naleti snega. Očekuje se i povratak jutarnjih mrazeva koji bi se uglavnom kretali od -5 do 0, dok bi se dnevni maksimumi kretali od +3 do +9 stepeni Celzijusa. Razvoj sinoptike za period posle 26. je još uvek veoma nejasan, veći deo ansamble članova niza posle tog datuma ima signal za manje otopljenje, ali određen broj članova niza na oba modela, poput jutarnjeg proračuna kontrolnog ECMWF-a ima signal za razvijanje anticiklona nad zapadom i severozapadom Evrope i visinskog ciklona nad C.Morem što bi nam donelo relativno hladno vreme uz moguć sneg.

Naredni dani svakako veoma promenjljivi, sutra vrlo toplo, dok subota i nedelja donose padavine i zahlađenje pa čak i moguć vlažan sneg ponegde u nizijama, dok se početkom sledeće nedelje očekuje jak frontalni sistem.

Kurir.rs