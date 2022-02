PROLEĆE U FEBRUARU: Danas sunčano, do 19 stepeni, a onda nam stiže kiša! Evo kada se očekuje zahlađenje

U Srbiji će jutro biti umereno do potpuno oblačno, na severu ponegde sa slabom kišom, a tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme.

Uveče na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje se novo prolazno naoblačenje, mestimično s kišom.

Duvaće slab do umeren vetar, južni i jugozapadni, uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac. Jutarnja temperatura će se kretati od nula do šest stepeni, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni Celzijusa.

Petak

Iznad većeg dela preovlađivaće sunčano, samo ujutro na jugu i jugoistoku umereno do potpuno oblačno ponegde sa kišom, a na visokim planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, severozapadni, tokom dana u skretanju na jugozapadni i južni. Najniža temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni.

Subota

Veći deo dana pretežno sunčano, krajem dana i uveče na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima zemlje postepeno naoblačenje, mestimično kiša. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, posle podne i veče u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 7 stepeni, najviša dnevna od 13 do 17 stepeni.

Nedelja

Promenljivo oblačno, hladnije, ponegde sa kišom, a samo na visokim planinama sa snegom. Vetar slab i umeren zapadni u skretanju na jugozapadni. Najniža temperatura od 2 do 5 stepeni, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni.

(Kurir.rs)