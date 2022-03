DIREKTOR RHMZ-A ZA KURIR OTKRIO PROGNOZU ZA CEO MESEC: Zna se tačno šta nam donosi BABA MARTA (FOTO)

Posle natprosečno toplog februara, u prvoj polovini marta očekuje se hladnije, a u drugoj polovini prosečno toplo vreme, s češćom pojavom slabe kiše koja će u prvoj dekadi trećeg meseca tokom noći i jutra biti praćena kratkotrajnom susnežicom ili snegom, kaže za kurir prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ.

Dakle, očekuje se promenljivo vreme karakteristično za mart za ovo klimatsko područje, odnosno u narodu poznato i kao Baba Marta.

Detaljna vremenska prognoza za mart

Utorak, 1. 3. 2022. godine

Pretežno oblačno, u centralnim i južnim krajevima Srbije mestimično sa susnežicom i snegom slabog intenziteta. Sredinom dana u nižim predelima ponegde se očekuje i kratkotrajna kiša. U Vojvodini suvo uz kraće sunčane intervale. Na planinama manje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od -5 do 0 stepeni (u Beogradu oko 0 stepeni), a najviša od 2 do 7 stepeni (u Beogradu oko 5 stepeni).

Sreda, 2. 3. 2022. godine

Umereno do potpuno oblačno i u većem delu suvo. Provejavanje slabog snega očekuje se tek ponegde u planinskim predelima. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 1 stepeni (u Beogradu oko -1 stepeni), a najviša od 4 do 8 stepeni (u Beogradu oko 6 stepeni).

Četvrtak, 3. 3. 2022. godine

U većem delu suvo uz delimično razvedravanje, samo će ujutro i pre podne na jugoistoku i istoku Srbije biti pretežno oblačno, ponegde sa susnežicom i snegom slabog intenziteta. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -3 do 3 stepeni (u Beogradu oko 0 stepeni), a najviša od 7 do 10 stepeni (u Beogradu oko 8 stepeni). Uveče i u toku noći na severoistoku Srbije (Banat, Braničevo, donje Podunavlje) naoblačenje sa mešovitim padavinama (kišom i snegom).

Petak, 4. 3. 2022. godine

Prolazno naoblačenje sa severoistoka Srbije premeštaće se preko ostalih krajeva zemlje, uslovljavajući kratkotrajne mešovite padavine (kišu i sneg). Posle podne i uveče razvedravanje sa severa. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 1 stepeni (u Beogradu oko 0 stepeni), a najviša od 6 do 10 stepeni (u Beogradu oko 8 stepeni).

Subota, 5. 3. 2022. godine

Pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do 1 stepeni (u Beogradu oko 1 stepeni), a najviša od 7 do 11 stepeni (u Beogradu oko 8 stepeni).

Nedelja, 6. 03. 2022. godine

Pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do 1 stepeni (u Beogradu oko 1 stepeni), a najviša od 7 do 11 stepeni (u Beogradu oko 9 stepeni). Uveče i u toku noći sa severa postepeno naoblačenje, a vetar će biti u skretanju na severozapadni.

Profesor Nikolić potom je dodao koji su izgledi vremena u periodu od 7. 3. do 10. 3. 2022. godine.

- U ponedeljak i utorak (7. i 8. 3.) pretežno oblačno sa mešovitim padavinama (kišom i snegom). U planinskim predelima povećanje visine snega za 5 do 10 cm. Sredinom sedmice (9. i 10. 03. 20222 god.) umereno oblačno i uglavnom suvo, sa slabim jutarnjim mrazem i dnevnom temperaturom bez veće promene - naveo je on.

Što se ostatka meseca tiče, naš sagovornik objašnjava kakvi su to izgledi vremena pre nama, i to konkretno za period od 11. 3. do 31. 3. 2022. godine.

- Naoblačenja sa kišom mestimično, ili lokalnim pljuskovima, prognoziraju se oko 14. 03. 2022 god., u periodima od 16. 03. do 21 .03, kao i od 24. 03. do 28. 03. 2022. godine. Krajem druge i početkom treće dekade marta u jutarnjim satima je u Centralnoj, Južnoj i Istočnoj Srbiji ponegde moguća i pojava kratkotrajne susnežice, ili snega. Na planinama iznad 1200 m nadmorske visine padaće sneg uz povećanje visine snežnog pokrivača. Nešto intenzivnije padavine se predviđaju oko 17, 21, 24. i 27. marta - navodi on i dodaje:

- U periodu od 11. 3. do 20. 3. 2022. godine jutarnja temperatura vazduha imaće vrednosti u intervalu od 0 do 5 stepeni; u Istočnoj i Južnoj Srbiji od -2 stepena do 2 stepena; po pojedinim kotlinama i na visoravnima Jugozapadne Srbije i do -6 stepeni, a najviša dnevna, uz povremena kolebanja, od 8 stepeni do 12 stepeni; u Vojvodini i Zapadnoj Srbiji početkom i krajem druge dekade marta i do 15 stepeni. Zatim, u periodu od 21. 03. do 31. 03. 2022. godine jutarnja temperatura vazduha biće u intervalu od 1 do 7 stepeni; po pojedinim kotlinama i na visoravnima Jugozapadne Srbije oko -3 stepeni, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni; u Zapadnoj i Južnoj Srbiji i do 18 stepeni.

Nikolić navodi da će ukupna količina padavina u periodu od 11. 03. 2022. do 31. 03. 2022. godine očekuje se u intervalu od 20 do 40 mililitara, u brdsko-planinskim predelima lokalno i do 60 mililitara.

Za kraj, kratak rezime profesora Nikolića je da će prvu dekadu marta obeležiti mala količina padavina i slab jutarnji mraz, a dnevna temperatura biće oko i malo ispod proseka (od 7 do 11 stepeni). Na planinama zadržavanje snežnog pokrivača.

Visina snega na planinama: Kopaonik – 98 cm, Zlatibor – 27 cm, Tara – 28 cm, Stara Planina - 60 cm, Kukavica - 65 cm.

Kurir.rs / Suzana Trajković

