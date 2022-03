SLUŠALICE NA SAJTU 30.000, U RADNJI 35.000 DINARA! Ovaj Srbin se ODMAH POŽALIO, svaki kupac mora da zna kad su mu UGROŽENA PRAVA

Sve je više žalbi na trgovce koji svoju robu prodaju i u radnji i onlajn! Naime, ono na šta se potrošači najčešće žale jeste da su obmanuti kada je reč o ceni samog proizvoda.

Tako se jedan kupac požalio udruženju potrošača Efektiva jer je prilikom kupovine blutut slušalica doživeo neprijatnost pošto su proizvod hteli da mu naplate više, ali je ipak uspeo da izbegne trgovce koji su "na foru" hteli da mu uzmu neku hiljadu više.

- Preko internet sajta slušalice su 30.000 dinara. Odem u radnju, a tamo su 35.000 i neki dinar više. Odem na sajt, poručim ih i platim po nižoj ceni - napisao je on i dodao da su ovo tipične fore pojedinih trgovaca.

Dejan Gavrilović iz organizacije potrošača Efektiva za Kurir objašnjava u kom slučaju se ovo može tretirati kao kršenje zakona od strane trgovca.

foto: Medija Centar Beograd

- Ako prodavac ima jednu cenu na sajtu, a pri dostavi kupcu naplati drugi iznos, to je već kršenje zakona. Potrošač mora biti upoznat sa iznosom kupovine i ne sme biti obmanut. Važno je da krajnji potrošač uvek zna da ga štiti Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o oglašavanju - zaključio je on. Mnogi potrošači smatraju da su prevareni jer na sajtu stoji jedna cena, a kad odu u prodavnicu da pazare isti taj proizvod, on je skuplji.

Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača, kaže da potrošače u ovakvim slučajevima štiti Zakon o zaštiti potrošača, i to konkretno odredba o nepoštenoj poslovnoj praksi.

foto: Media Centar

- Tržišna inspekcija u ovakvom slučaju treba da izda opominjuću kaznu i prekršajni nalog, kao upozorenje. Kada se ustanovi prekršaj, trgovac može biti kažnjen od 300.000 do dva miliona dinara - rekao je on i dodao da slični slučajevi najčešće zastarevaju:

- Najveći problem u svemu je što Zakon o parničnom postupku ne prepoznaje kolektivnu tužbu, a ovakvi trgovci ili lanci su upravo za istu. Ta tačka je bila u Zakonu o parničnom postupku, sada je nema, ali bi trebalo da se vrati baš zbog ovakvih slučajeva. Ipak, najveći problem je to što ovakvi slučajevi idu u zastarevanje. Ako se pokrene prekršajni nalog, slučaj ode na sud, trgovac angažuje advokata, on se ne pojavi na dva ročišta i to posle dovede do zastarevanja. Onda smo mi ti koji plaćamo minimum 70.000 dinara za advokata, i to za gubitak od nekoliko hiljada dinara.

Papović ima savet za one koji posumnjaju da ih je trgovac obmanuo:

- Ukoliko potrošač misli da ga je trgovac na neki način obmanuo, treba odmah da pozove tržišnu inspekciju.

Takođe, ukoliko vam se desi slična situacija, ne bi bilo loše da printskrinujete objavu sa sajta kao dokaz o tome da ste obmanuti.

Trgovci varaju kako stignu Na rafu jedna cena, na kasi znatno veća Jedna Beograđanka za naš list je pre nekoliko meseci ispričala da često kupuje na veliko u marketima i da većina proizvoda koje stavi u korpu ima akcijsku cenu. - Nekad mi se desi da na kasi račun ispadne mnogo veći od onog što sam ja izračunala - rekla je ona. Naime, desilo se i njoj, ali i mnogim drugima, da je na rafu videla jednu cenu, a na kasi ju je dočekala druga, znatno veća. - Moje pravo je tada da ja ne uzmem artikal po toj drugoj ceni, jer potrošač nije kriv što je akcija istekla, pa cena nije promenjena ili je pak stavljena ranije, kada akcija nije ni počela - rekla je ona i dodala da čak trgovci u tim trenucima umeju da budu prilično neprijatni.

Suzana Trajković