TOTALNI HIT - OVAKO SE JNA PRIPREMALA ZA NUKLEARNI RAT: Verovali su da ova GLUPOST može spasiti vojnika! Ko promaši stranu, pogine

KOJI JE MOZAK mogao to da smisli

Ovih dana se čuju priče da sukob između Rusije i Ukrajine može da preraste čak i u planetarni nuklerani rat. Ipak, preovladava stav da do toga neće doći i da će se sve strane urazumiti.

U svetlu najnovijih dešavanja nije zgoreg podsetiti kako se JNA, jedna velika, i po tvrdnjama pojedinih stručnjaka, izuzetno visoko kotirana armija u svetu, svojevremeno pripremala za situaciju da neko tadašnju Jugoslaviju napadne atomskim oružjem.

Stoga su uvedene dve naredbe "atomski zdesna" i "atomski sleva", koje su se koristile tokom pešadijske obuke u bivšoj JNA.

Verovalo se da se atomski udar može preživeti bacanjem na zemlju, na suprotnu stranu od one gde je eksplodirala atomska bomba. Kada bi desetar, tokom vežbe i zamišljenog atomskog udara sa desne strane, izdao naredbu "atomski zdesna!" vojnici su morali da se bace u levu stranu.

Vojna parada 1985. godine foto: MC Odbrana

- Idemo gušteri sa nekog poligona, mrtvi umorni, maštamo o ručku, a desetar vikne "magičnu reč" i onda zaleganje! Ako je desni - levo, ako je levi onda desno. Ako je blato ležeš u blato, ako je bara onda u baru - jedan je od postova na forumima posvećenim sećanjima na JNA.

A jedan drugi nekadašnji vojnik JNA je napisao: "Treba da se vrati služenje vojnog roka, da se malo unormale mlađe generacije. Sve bih ja to u armiju do 30 godina, pa da vide kako je to atomski sleva na minus 10, a snega pola metra".

I obavezno je bilo kada se vojnik baci na zemlju da podigne kragnu kako ne bi radioaktine česti pale na vrat!

Svojevremeno se i reditelj Srđan Dragojević predstavljajući svoj film "Atomski zdesna" prisetio vojničkih dana:

- Za mene je vojska bila veoma značajna u životu i žao mi je što moj sin ne ide u vojsku, jer mnogo naučite o životu. Bio sam kuvar u pešadiji u Sloveniji, pa sam posle služio na Pelješcu i vojska mi je bila najduže letovanje u životu. A, ta naredba "atomski zdesna" ima neki neodoljivi, apsurdni šarm - kazao je Dragojević i dodao:

Tito u obilasku jedinica JNA foto: Arhiva

- Podseća na nekadašnje vreme, naivno i bezazleno u odnosu na današnje. Da pojasnim onima koji nisu bili u vojsci - naredba "atomski zdesna" je deo pešadijske obuke u JNA kada se vojska sprema za atomski napad. Ta komanda znači da kada atomska bomba eksplodira sa leva strane, vi se bacate na suprotnu i - preživite. Ko pogreši stranu, poginuo je.

U neka kasnija vremena izrazi "atomski sleva" i "atomski zdesna" u muškom društvu postali su šifra da nailazi zgodna devojka.

Kurir.rs