OVAKO BI IZGLEDAO NUKLEARNI RAT! Detaljna analiza stručnjaka: Ide se u 3 faze... prvo ide SPALJIVANJE, UDAR PA RADIJACIJA

Neka davna vremena hladnoratovske krize su ostala u sećanjima starijiih kao period kada je čovečanstvu pretila katastrofa i kada se najozbiljnije razgovaralo o mogućnosti da dođe do nuklearnog rata.

A 77 godina je prošlo od nuklearnog udara na Hirošimu i Nagasaki. Tog 6. i 9. avgusta 1945. godine kada je stradalo između 129.000 i 226.000 civila, posledice su se osećale decenijama, a možda i danas postoje tragovi razorne moći koja je bila upotrebljena. Da li možemo hipotetički da zaključimo kojom razornom nuklearnom silom, oružjem, sa koliko kilotona snage u nuklearnom naoružanju raspolažu Rusija i Amerika, ali i mnoge druge zemlje, i koje razmere uništenja bi bile da bilo ko od njih odluči da upotrebi tu silu

Ovo je tema o kojoj su diskutovali u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji penzionisani potpukovnik KOSA Ljuban Karan i prof. dr Ilija Kajtez, sociolog.

- Rusi su zauzeli Černobil i to znači da oni imaju u pregovaračkoj poziciji jednu jaku kartu i otklanjaju mogućnost avanture koju je Zelenski najavljivao. Ono što treba imati u vidu, jeste da oni imaju znanje, ljude i tehnologiju kako bi se nuklearne bombe napravile. Ono što je važno, svi ovi ogromni atomski potencijali koje imaju Rusi su pod kontrolom vlasti koje su legitimne, sve to ne može da se izmakne kontroli. Dok to drži ruska vojska, to je pod kontrolom. To je užasna stvar, ali zasad kako se razvija rat u Ukrajini mislim da je najbolja moguća definicija toga da se svi preko Ukrajine bore za sebe. Nikome ovde nije stalo do Ukrajine, već ugrađuju svoje interese a narod strada. U prevodu to znači da oni koji poseduju nuklearne kapacitete vrlo dobro znaju sa kakvim oružjem raspolažu. Pored Rusije i Amerike koje su najmoćnije nuklearne sile tu su Kina, Francuska, Britanija itd. Prema tome, poprilično veliki broj zemalja poseduje nuklearne potencijale što nas dovodi u veliku opasnost. Nuklearno delovanje se dešava u 3 koraka, prvo ide deo gde se sve živo i neživo spali, posle toga ide jedan udar koji sve pred sobom drži i onda ide treći najgori, ide radijacija. To je toliko strašno, da je strašno uopšte i pomišljati, to je korak ka Kataklizmi i to niko onda ne bi mogao da zaustavi - rekao je Kajtez gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Putin je rekao: „Onima koji razmišljaju o mešanju u ovo - ako to učinite, suočićete se sa većim posledicama od svih sa kojima ste se suočili u istoriji" Prema nekim analitičarima Putinove reči zvuče kao direktna pretnja nuklearnim ratom.

- Putin nije rekao da će upotrebiti atomsko oružje, ali su to svi prepoznali. Podizanje nuklearnih jedinica je takođe podiglo temperaturu. Koliko god su u pripravnosti nuklearne jedinice u Rusiji, toliko su i na suprotnoj strani. I jednim i drugima je prst na nuklearnom obaraču, postoji šansa da i greškom dođe do lansiranja raketa što bi izazvalo kataklizmu. Kad se gledaju te istorijske stvari, od Kube pa na dalje dešavale su se takve greške. Ako dođe do toga, to je armagedon i to teško da svet može da preživi - kaže Karan.

