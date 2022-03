AKO JE I OD MILA, MNOGO JE! NEVIĐENA BRUKA CRNOGORSKOG PREDSEDNIKA: Udario na Vučića i Srbiju i to u albanskim medijima!

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović ponovo je udario na Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića, i to u albanskim medijima!

Đukanović je, naime, u intervjuu za albansku televiziju MCN Vučića optužio da je glavni rušioc mira i prosperiteta na Balkanu. Kako je rekao, Vučić "ruši suverenost susednih država". Potom je otišao i korak dalje, pa je u celu priču uvukao nekadašnjeg srpskog predsednika Slobodana Miloševića, kojeg je uporedio s Vučićem.

- On je po istoj formuli kao Milošević iskonstruisao da su Srbi u regionu ugroženi, da je pozvan da štiti prava Srba u susednim državama, počev od Crne Gore, ugrožavajući njenu suverenost i ugrožavajući stabilnost Balkana - rekao je Đukanović.

Potom je otkrio i da mu smeta inicijativa "Otvoreni Balkan", koja bi trebalo da olakša protok robe i građana u ovom regionu. No, šef Crne Gore kaže da se to nudi kao alternativa za EU, te da na inicijativu gleda sa rezervom, a kao jedan od razloga za to je naveo "nekredibilnost nekih od ljudi koji promovišu inicijativu, a tu pre svega mislim na predsednika Srbije".

Komentarišući ove napade na predsednika Vučića, jedan od lidera DF Milan Knežević kaže da je Đukanović poslednja osoba na svetu koja ima pravo da nekog optužuje za destabilizaciju.

foto: Youtube prtscr / Mina

- Upravo je on školski primer kako se destabilizuje i privatizuje rođena država koja samo što se ne raspadne u svakom segmentu zahvaljujući njegovoj trodecenijskoj diktaturi. Umesto da se pohavli ekonomskim rezultatima i životnom standardom građana, on se vraća staroj matrici o dežurnoj krivici Aleksandra Vučića i Srbije - ističe Knežević.

On dodaje da Crna Gora ima toliko problema u svom dvorištu da ne bi imala vremena glavu da digne rešavajući ih.

- Međutim, Đukanoviću je lakše da optužuje, jer od mržnje i ne može da vidi napredak Srbije i njenu realnu moć - naglašava Knežević.

Lider SPS Ivica Dačić kaže da se Đukanoviću i dalje pričinjava velikosrspki hegemonizam i da on, kad god nema o čemu drugom da priča, pominje iste priče.

foto: Fonet/Milica Vučković

- Đukanović po staroj matrici, kako bi sakrio svoj neuspeh, traži neprijatelja kojim će plašiti građane Crne Gore. Ali ta mu priča više ne prolazi. Ne mogu Srbija i predsednik Vučić da budu krivi za sve. Građani Crne Gore to vidi i sve im je jasnije da su godinama bili obmanjivani, a sve zarad opstanka Đukanovića na vlasti - zaključuje Dačić.