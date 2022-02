ZBOG OVE PROVOKACIJE JE RUSIJA NAPALA UKRAJINU! Ovaj MOMENAT je doveo do rata, Ljuban Karan: NISU SVESNI ŠTA SU IZAZVALI

Ruska vojska rano jutros u 3:50 po srednje evropskomvremenu krenula je u akciju i napala Ukrajinu. Akcija je počela rano jutros , kada je ruski predsednik objavio napad na Ukrajinu.

Penzionisani potpukovnik KOS-a Ljuban Karan smatra da je na radikalan potez Rusije uticala informacija koja je puštena juče, a to je da Ukrajina ima nuklearno oružje i da je Moskva ugrožena.

- Sve do jutros sam tvrdio da rat nije počeo. Ono što smo gledali ovih dana, to nije bio rat već razmena vatre. To je bila uvertira jer nije iskorišćena pauza da diplomatija proradi. Američki šef diplomatije otkazao je susret sa Lavrovim i tu je nastao veliki problem. Po mom mišljenju, još nešto je ovde uticalo na to da Rusija interveniše, a to je što je juče, prekjuče puštena informacija da Ukrajina ima nuklearno oružje i da je Moskva ugrožena. To je velika provokacija jer Ukrajina ne mora da ima nuklearno oružje, može da ga dobije i sa strane. To je pitanje koje Rusija nije želela da tumači, već je krenula radikalno. Sve ovo što je urađeno do danas, ne garantuje bezbednost Rusije - rekao je Karan gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Karan smatra da bi ulaskom Ukrajine u NATO bezbednost Rusije direktno ugrožena.

- U ovoj situaciji odluke i naredbe više nisu racionalne. Oni koji odlučuju nisu svesni šta izazivaju, a građanski ratovi i sukobi su jedni od scenarija. Nisu poštovali sa Zapada ni one krajnje crvene linije. Ukrajina ne može ući u NATO zbog bezbednosti Rusije, to je bilo rečeno i to se nije poštovalo. Plan je bio da se ukrajinska vojska maksimalno obezbedi, oni nisu računali i potcenili su jednu svetsku silu. Greška je uvek prekidati pregovore i izaći iz diplomatskog polja, dok se razgovara uvek može da se stisne kočnica - kaže Karan.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

