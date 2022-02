OSUĐUJU NAPAD NA UKRAJINU, A PRIZNALI KOSOVO I UDARILI NA NAJBLIŽE Mandić upozorava nakon ruske invazije NIŠTA NEĆE BITI KAO PRE

Andrija Mandić, lider Demokratskog fronta, napomenuo je da zbog rata između Rusije i Ukrajine ništa više neće biti kao pre.

Predsednik Rusije Vladimir Putin, podsetimo, noćas je u specijalnom obraćanju građanima saopštio da je doneo odluku o pokretanju specijalne vojne operacije u Donbasu. Šef države istakao je da planovi Rusije ne uključuju okupaciju Ukrajine.

- I pored teške političke krize u kojoj je Crna Gora svi sa pažnjom posmatraju šta se to dešava u Ukrajini. Svi su svesni da posle ovoga ništa neće biti kao do sada. Logika velika sila, odnosa i očigledno raspleta, a videćemo i njegove ishode narednih dana. To će promeniti i odnose među velikim silama i definisaće se drugačija struktura samog međunarodnog faktora - rekao je Mandić u uključenju u jutarnji program Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Istakao je da pojedini političari iz Crne Gore danas najsnažnije osuđuju rat u Ukrajini, a priznali su lažnu državu Kosovo, verovatno misleći na predsednika Mila Đukanovića.

- Danas prisustvujemo snažnim osudama zapadne civilizacije ovoga što se dešava u Ukrajini, a ovde, ne tako davno, kad je bio napad na Saveznu Republiku Jugoslaviju, nije se vodilo računa da li je bilo ispoštovano međunarodno pravo. Ljudi iz Crne Gore danas najsnažnije osuđuju ono što se dešava u Ukrajini iako su u suštini to isti političari koji su priznali lažnu državu Kosovo i udarili na teritorijalni integritet i suverinitet onih sa kojim smo najbliži. Ja bih želeo da se što brže dođe do mira jer je neminovno da će se posledice sudara ovih velikih sila odraziti i na našu sudbinu i na našu budućnost - istakao je Mandić.

Naveo je da Crna Gora teži da ostane u dobrim odnosima i sa istokom i zapadom.

- Vlada Mila Đukanovića, a potom i vlada Zdravka Krivokapića u potpunosti su se vodile politikom NATO saveza. Iskoristili su svaku priliku i kad je za tim bilo potrebe i kad nije, uzimajući u obzir da najveći broj turista dolazi iz Srbije i Rusije na crnogorsko primorije. To je jedna bitna grana ekonomije države, a ipak su uvodili sankcije Rusiji. Po tome se nije razlikovao ni Zdravko Krivokapić koji je nastavio sa tom logikom. Shvatam da bi zapadni političari danas hteli da uvedu i Srbiju i srpski narod u konfrontaciju sa Rusijom i da poremeti dobre odnose sa Rusijom. Ali Crna Gora teži da ostane u dobrim odnosima sa zapadom i istokom, a opet da ne bude manipulisana - rekao je Mandić.

