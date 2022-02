PUTIN SPREMAN DA IDE DO KRAJA, SAD NEMA NAZAD! Kajtez misli da će Rusija uključiti i NUKLEARNO ORUŽJE u ratu sa Ukrajinom

Ruska vojska rano jutros krenula je u akciju i napala Ukrajinu.

Akcija je počela rano jutros u 3:50 po srednje evropskomvremenu, kada je ruski predsednik objavio napad na Ukrajinu.

Prof. dr Ilija Kajtez sa Fakulteta za međunarodnu politiku u izjavi za Kurir televiziju objasnio je Putinov potez.

- Mi praktično prisustvujemo jednoj novoj istorijskoj datosti, dolazi do kulminacije sukobljavanja unipolarnog sveta koji i nadiranja multipolarnog sveta i ta se bitka odvija na teritoriji Ukrajine. Moguće je objasniti postupak Putina sa znanjem da Zapad ne želi ni na koji način da uvaži opravdane strahove i zebnje Ruske federacije za svoju nedeljivu bezbednost. Iz razgovora koji je on imao sa Bajdenom, NATO i EU Rusija je shvatila da proces koji Zapad želi da nametne ide svojim tokom i da to ne garantuje bezbednost, zato je Rusija odlučila na jedan vojni, ekstremno opasan način reši. Shvatili su da će NATO da se širi do ruskih granica. Putin je rekao da je njima svejedno da li će to biti za pola godine ili 5 godina. Instaliranje NATO sistema u Ukrajini što bi podrazumevali da bi vitalni interesi Rusije bili ugroženi. Radi se o egzistencijalnom strahu Ruske federacije - rekao je Kajtez.

Smatra i da će Rusija možda primeniti nuklearna oružja jer je, kako Kajtez kaže, Putin spreman da ide "do kraja".

- U narednom periodu, imajući u vidu kako je do sada reagovao Putin, on je spreman da ide do kraja. To u prevodu znači da nema nazad, nema povratka, Ukrajina će na neki način da pristane na pregovore sa otcepljenim ruskim republikama. Mora da dođe do rekonstrukcije neonacističkog sistema, Ukrajina će morati sama sa sobom da rasčisti. Ukoliko nastavi sa ekstremizmom, Rusija će ići do kraja i možemo očekivati žestoke sukobe. Putin je spreman da najoštrije reaguje, Ruska federacija bi možda primenila i nuklearna oružja. Mi prisustvujemo istorijskom događaju - rekao je Kajtez za Kurir televiziju.

