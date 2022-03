NAJVIŠE IH IMA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA, NUDE DOBRU ZARADU PA I SMEŠTAJ: Ovo je prava istina o nekim oglasima za SEZONSKI POSAO!

Dolaskom proleća sve aktuelniji postaju oglasi za sezonske poslove kako kod nas, tako i van granica naše zemlje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da su potraga za sezonskim poslovima i ponuda za iste, posebno na internetu, idealna prilika za trgovce ljudima da pronađu nove žrtve, da žene i devojke seksualno uznemiravaju i zlostavljaju!

Naime, sezonski poslovi su savršen paravan za nekoliko oblika eksploatacije, ali i dalje prednjači prostitucija, u čiju mrežu najlakše upadaju žene u potrazi za lepšim životom, navode stručnjaci. Na društvenim mrežama se svakodnevno pojavljuje mnoštvo oglasa koji nude primamljivu zaradu, smeštaj, a među njima se neretko kriju oni koji od ljudi prave roblje i seksualno zlostavljaju žene.

Samim tim su društvene mreže i oglasi za sezonske poslove mehanizmi kojima trgovci ljudima dolaze do žrtava. U Srbiji su prošle godine podnete 23 krivične prijave protiv 43 osobe, i to najčešće zbog prinude na seksualnu eksploataciju. Krijumčari svoje žrtve teraju na rad i prosjačenje, a gotovo petina žrtava iskusi više oblika prinude.

- Od 46 oštećenih žrtava trgovine ljudima, 45 su državljani Srbije i jedna državljanka BiH. Poslednjih godina je uočen trend unutrašnje trgovine ljudima - kaže za RTS Mitar Đurašinović, rukovodilac Kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima.

Podsetimo, Kurir je već pisao o opasnostima koje se kriju iza sumnjivih oglasa, a to potvrđuje i primer radnica koje su krajem juna prošle godine brale maline u jednom mestu između Ivanjice i Arilja, a vlasnik malinjaka N. T. ih je tokom berbe vređao, ponižavao, psovao, ucenjivao, pa čak i seksualno uznemiravao.

Vesna Tomić, socijalni psiholog, kaže za Kurir da pre svakog posla treba proveriti onoga ko stoji iza oglasa na nivou javnih sredstava, pa ako je potrebno, raspitati se i u policiji.

- Mogućnosti zloupotrebe su brojne, a među njima su i oglasi za sezonske poslove. Pored provere obavezno treba obavestiti člana porodice koji ostaje kod kuće da zna gde radnica odlazi, da li u našoj zemlji ili preko granice, u kakvom je okruženju i koji posao radi - kaže Tomićeva i dodaje:

- Takođe, i zakon nalaže da i sezonski poslovi zahtevaju ugovor o radu, koji potpisuju obe strane.

Prema njenim rečima, veliki problem postoji kod žena iz manjih sredina koje idu na sezonske poslove i dožive neku neprijatnost poput seksualnog uznemiravanja ili vređanja, a odluče da to nikad ne prijave:

Nevena Mitić (48)

Žrtva trgovine ljudima

Nevena Mitić (48) bila je žrtva trgovine ljudima. Ona je u Holandiju odvedena 1995. godine, a tokom dve godine bila je primorana na prostituciju.

- Jedna osoba me je povela i utamničila me, a druga me je pronašla i spasla. Sa 21 godinom sam postala robinja. Odvedena u inostranstvo, bez dokumenata, novca i predstave o tome šta će me snaći, daleko od porodice, koja je ostala u Nišu. Oduzeti su mi mir i ljudsko dostojanstvo, pravo i vlasništvo nad sopstvenim telom. Ostala je samo nada. Mnogo je ovakvih žena, posramljene su u strahu da govore - prisetila se Mitićeva za RTS.