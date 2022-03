NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Danas blagi pad broja novozaraženih, manje i pacijenata na respiratorima

U prethodnih 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 16.675 građana od kojih je 2.362 novozaraženih.

Preminulo je 14 pacijenata, na respiratorima u bolnicama širom Srbije je 47 obolelih.

Podsetimo, dan ranije na korona virus testirano je 16.828 građana od kojih je 2.449 bilo novozaraženih. Preminulo je 14 pacijenata, a na respiratorima bilo 56 obolelih.

Pojavio se novi soj

Ministarstvo zdravlja Izraela objavilo je da su otkrivena dva slučaja zaraze novim sojem korona virusa u toj zemlji, odnosno da je došlo do kombinacije omikrona BA.1 i BA.2.

Epidemiolog i član Kiznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović kaže da nema razloga da nas to zabrinjava, jer su mutacije sasvim očekivane, i da ovaj soj daje blažu kliničku sliku.

- To je kombinacija omikrona BA. 1 i BA. 2 i praktično se karakteriše blagim povišenjem temperature, groznicom, bolovima u mišićima i zglobovima. I sami Izraelci su doneli odluku da nema hospitalizacije takvih bolesnika, i da to prolazi kao obična prehlada. Taj soj su dobili preko nekoga ko je stigao iz inostranstva na njihov aerodrom. Uzeli su uzorak, i otkrili ga. To znači da se takva vrsta kombinacije dešava po svetu, ali evo što je važno, oni su ipak ozbiljna medicina, važno je da nema nikakvih ozbiljnih znakova bolesti. U pitanju su lakše kliničke slike, i uglavnom sve prolazi lako i nema hospitalizacije, kaže profesor Tiodorović.

Kako je navelo ministarstvo Izrela, taj soj još uvek nije poznat u svetu, a otkriven je PCR testiranjem putnika na međunarodnom aerodromu Ben Gurion kraj Tel Aviva.

Profesor Tiodorović podseća da je virus u cirkulaciji, i da je to sasvim očekivano da se dešavaju mutacije, s tim što se ne očekuje da će doći do ozbiljnijih, zbog prirodne zakonitosti.

