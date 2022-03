4 RAZLOGA ZBOG KOJIH NAM PRETI NOVI TALAS KORONE: Stelt omikron bukti širom Evrope, stručnjaci uvereni da će doći i do nas

Novi korona talas/talasčić bukti većim delom Evrope, te je sve izvesnije da bi uskoro i kod nas moglo da dođe do povećanja broja zaraženih, samo je pitanje koliko će ono biti i koliko će trajati.

Nemačka i Austrija beleže rekordne brojeve novoobolelih od početka pandemije, Britanci povećanje od 70 odsto u odnosu na isti dan prošle sedmice, sve je alarmantnija situacija i u Italiji, Francuskoj, Islandu, Holandiji, Portugalu, Sloveniji...

S obzirom da je prethodni korona udar u Srbiju stigao sa "zakašnjenjem" od mesec dana u odnosu na Veliku Britaniju, gde se prvo rasplamsao omikron, za očekivati je da već za par nedelja imamo ozbiljniju epidemiološku situaciju.

"SIGURNO ĆE DOĆI DO NAS"

Epidemiolog dr Radmilo Petrović kaže za Blic da sve što se dešava oko nas, može se očekivati da će doći i kod nas.

- Ne znam zaista šta se dešava, u Nemačkoj je skočilo, pa u Kini, Koreji... Da li je to neki novi soj, nova varijanta, ili popuštanje mera tome doprinosi, zaista teško je oceniti precizno, ali virus je u cirkulaciji . Najverovatnije je u pitanju stelt omikron, što se meni lično ne sviđa, jer će to sigurno doći i do nas. Takođe možda su u pitanju klimatski faktori, ako je bilo hladno, pa su ljudi počeli da se zatvaraju, to je omogućilo bolju transmisiju virusa. Moguće da ima i toga - kaže dr Petrović.

Čak ni najugledniji svetski stručnjaci nisu saglasni oko razloga zašto je baš sada došlo do povećanja broja zaraženih. Razmatraju se četiri varijante, a nije isključeno ni da je do novog udara došlo ne zbog jednog, vec iz više razloga.

STELT OMIKRON I VAKCINA

Prva opcija je stelt omikron. Naime, nova podvarijanta zvanično nazvana BA.2, a "narodski” stelt omikron, postala je dominantna u skoro svim zemljama u kojima je došlo do velikog povećanja broja obolelih. U Velikoj Britaniji, Francuskoj ili Nemačkoj, između 50 i 70 odsto svih slučajeva pripadaju upravo stelt omikronu, dok je originalni soj poprilično potisnut.

Kao drugi razlog spominje se (ne)vakcinacija. Tačnije, Britanci smatraju da je do novog udara možda došlo jer polako "ističe rok” vakcinama, odnosno prestaje njihova odbrambena moć. Dosta vremena je već prošlo otkako su mnogi primili treću ili buster dozu, pa se u nekom državama ozbiljno razmišlja da, poput Srbije, uvedu i četvrtu ili drugu buster dozu za kompletno stanovništvo.

POPUŠTANJE MERA ILI...

Treći mogući uzrok pogoršanja situacije je ukidanje mera. Naime, u većini država u kojima je pogoršano stanje, prethodno su ukinute sve ili veliki deo do tada važećih protivepidemioloških mera. Najbolji primeri su Austrija i Velika Britanija.

Ipak, crne rekorde beleže i Nemci, iako su kod njih i dalje na snazi prilično restriktivne mere.

- Popuštanje mera uvek prati povećanje, zato što se popuštanjem mera organizam izlaže mogućoj zarazi. Moguće da je to razlog porasta u zemljama koje su sve mere popustile. Ne očekujem veliki porast kod nas u narednom periodu. Omikron radi svoj posao, on je i dalje prisutan, a posebno su u riziku osetljive kategorije, naročito one koji imaju pad imuniteta, ili nisu dobro odreagovale prirodno, ili nisu vakcinisane - rekao je pre nekoliko dana prof. Branislav Tiodorović.

KRIVO I HLADNIJE VREME

Konačno, pojedini epidemiolozi ne isključuju mogućnost da su i meteorološki uslovi uticali na raspirivanje pandemije.

Naime, posle neobično toplog februara, mart je znatno hladniji, te ljudi mnogo više vremena provode u zatvorenim prostorima gde se virus mnogo lakše prenosi.

- Verovatno neće novi talas doći za mesec ili dva. Ipak, nismo mi izolovano ostrvo, sve što se događa u celom svetu, u Evropi, doći će i do nas, nema nam druge. Mi smo deo sveta kao i svi ostali, samo kod nas dolazi sa zakašnjenjem, a ja se nadam da ćemo imati makar dva meseca vremena da odahnemo od ovog soja, i ove pandemije. A da li i će doći nešto drugo, to ćemo videti - kaže dr Petrović.

Po njegovim rečima, četvrta doza vakcine nam je potrebna ako bude nekog i novog talasa.

- Četvrta doza će pojačati imunitet svima kojima je prošlo pet meseci. Kod svih vakcina je takvo pravilo, nijedna vakcina ne daje doživotni imunitet. S druge strane, vakcinacijom se smanjuje ve rovatnoća mutacije, što će nas sačuvati u narednom periodu zaključuje dr Petrović.

