POPUŠTAJU MERE, EVO GDE SRBI MOGU BEZ KOVID POTVRDE I PCR TESTA: U neke države ulazak samo sa pasošem, a za ove MORA VAKCINA!

Većina evropskih zemalja je odlučila da olakša ulazak turistima iz drugih država, a neke od njih su i potpuno ukinule sve restriktivne mere uprkos trendu povećanja broja zaraženih korona virusom.

Građani Srbije su do skoro bez kovid papira mogli da putuju isključivo u Mađarsku i Bosnu i Hercegovinu, a sada je ovaj spisak sve duži pošto su mere na granicama ukinuli i Slovenija, Rumunija i Crna Gora.

S obzirom da uskoro dolazi vreme praznovanja, mnogi će se odlučiti da svoje slobodno vreme provedu van granica naše zemlje. Pre polaska na put obavezno se dobro raspitajte o uslovima koji trenutno vladaju na željenim destinacijama, piše Mondo.

Ulazak u Grčku od juče je olakšan pošto je ukinut obavezni PLF formular koji je morao elektronski da se popuni dan pred putovanje, Italijani su posle godinu dana, uz određene uslove, otvorili vrata za srpske turiste, mere su ublažili i Španci, Austrijanci, a isto najavljuju u narednom periodu i Francuzi.

Ono što je već na prvi pogled vidljivo je da će vakcinisani građani mnogo lakše putovati ne samo u zemlje Evropske unije, tako da bi u narednom periodu to mnogima mogao da bude veliki motiv za imunizaciju, bez obzira da li je reč o prve dve, trećoj ili pre par dana preporučenoj četvrtoj dozi vakcine.

Iako smo pre nekoliko dana ukinuli domaće kovid sertifikate ili kovid propusnice u Srbiji, na snazi za putovanja ostaje EU digitalni zeleni sertifikat koji sadrži sve vaše podatke o vakcinaciji, preležanoj koroni i testiranjima. Oni su i dalje najbolji dokument za putovanje po državama članicama Unije, ali i svim drugim "trećim zemljama" koje su ga verifikovale.

AUSTRIJA

- potvrdom o vakcinaciji "fajzerom", "sinofarmom", "astra-zenekom" i "modernom", ali se ne priznaje "sputnjik V". Potvrda važi 180 dana od druge doze, odnosno 270 dana od buster doze - uverenjem da ste u poslednjih 180 dana preležali korona virus - negativnim PCR testom ne starijim od 72 sata ili antigenskim ne starijim od 24 sata - bez jednog od ovih uslova je moguć ulazak, ali uz 10-dnevni karantin Napomena: U Beču i dalje važi 2G pravilo, odnosno za ulazak u restorane, kafiće, neophodna je potvrda o vakcinaciji ili preležanoj bolesti, a u ovu svrhu se ne priznaju ni "sinofarm", ni "sputnjik V".

foto: Shutterstock

GRČKA

- potvrdom o vakcinaciji da ste drugu dozu primili u poslednjih devet meseci, dok sa busterom nema ograničenja. Priznaju se sve vakcine koje su kod nas u upotrebi - potvrdom o preležanoj koroni u poslednjih šest meseci - negativnim PCR testom ne starijim od 72 sata ili brzim antigenskim ne starijim od 24 sata - od 14. marta više nije potrebno popunjavanje PLF formulara

EGIPAT

- potvrdom o vakcinaciji bilo kojim od cepiva koja su kod nas u upotrebi, obavezno uz QR kod - negativnim PCR testom na koronu uz obavezan QR kod

ITALIJA

- PLF formularom, digitalnim obrazcem za praćenje putnika - potvrdom o vakcinaciji, ali da nije prošlo više od šest meseci od poslednje doze. Priznaju se "fajzer", "moderna" i "astra-zeneka", prihvataju se kombinacije cepiva, ali je samo važno da je poslednja doza bila neka od pomenutih vakcina. - potvrdom o preležanoj koroni u poslednjih šest meseci - negativnim PCR testom ne starijim od 72, odnosno brzim antigenskim ne starijim od 48 sati

foto: Youtube Printscreen

KIPAR

- popunjenim CFP elektronskim formularom 48 sata pre leta - potvrdom o vakcinaciji sa tri doze, dakle i sa busterom - potvrdom o preležanoj koroni u poslednjih šest meseci - ostali moraju da imaju dva negativna testa, jedan ne stariji od 72 sata pre putovanja ili brzi test ne stariji od 24 sata, kao i da urade PCR test po dolasku na kiparski aerodrom o svom trošku

MAĐARSKA

- važećim pasošem, bez ikakvih kovid potvrda. Međutim, pojedine avio kompanije zadržavaju pravo da ulazak putnika u avion uslove posedovanjem negativnog PCR testa

BUGARSKA

- potvrda o završenoj vakcinaciji koji važi od 15. do 270.-dana od prijema poslednje doze (primljene 2 doze, odnosno jedna doza Janssen vakcine); -potvrda o primljenoj dopunskoj (buster) dozi koji nema ograničeno vreme trajanja; - potvrda o preležanom covid-19 koji važi od 11. do 180. dana, računajući od datuma testiranja upisanog u dokument; - potvrda o izvršenom testiranju (negativan PCR koji ne sme biti stariji od 72 sata ili brzi antigen test koji ne sme biti stariji od 48 časova, računajući vreme do ulaska u zemlju).

NEMAČKA

- potvrdom o vakcinaciji nekom od vakcina koje su priznate u EU - "fajzer", "moderna" i "astra-zeneka", dakle ne priznaju se "sinofarm" i "sputnjik V". - kombinacije vakcina koje nemaju dozvolu EU nije moguća (npr. dva "sinofarma" i jedan "fajzer"), neophodne su dve doze gore pomenutih odobrenih cepiva

SLOVENIJA

- važećim pasošem, Slovenci su od nedavno ukinuli sve restrikcije za putovanja.

TURSKA

- elektronskom registracijom 72 sata pre dolaska u Tursku - potvrdom o potpunoj vakcinaciji, s tim da je druga doza dobijena u poslednjih šest meseci - potvrdom o preležanom kovidu 19 u poslednjih šest meseci - negativnim PCR testom ne starijim od 72 sata ili brzim antigenskim ne starijim od 48 sati - licima mlađim od 18 godina koja se nalaze u pratnji roditelja koji poseduju potvrdu o vakcinaciji nije potreban PCR test

FRANCUSKA

- potvrdom da ste potpuno vakcinisani "fajzerom", "modernom" ili "astra-zenekom", a potpuno vakcinisani se smatraju oni koji su primili buster dozu najkasnije devet meseci posle dobijanja druge doze vakcine. Dakle, odobrava se ulazak onima koji su posle dva "sinofarma" primili jedan "fajzer".

foto: Profimedia/Franco Banfi / Avalon Creative

HRVATSKA

- dokazom o opravdanom razlogu putovanja (tu spadaju i turistička) - potvrdom o vakcinaciji koja nije starija od 270 dana, a priznaju se sve vakcine koje su kod nas u upotrebi - negativnim PCR testom ne starijim od 72 sata ili brzim antigenskim ne starijim od 24 časa - potvrdom o preležanoj koroni i primljenoj jednoj dozi vakcine od čega je prošlo osam meseci od početka bolesti, a vakcinacija je sprovedena pre manje od 270 dana - deca mlađa od 12 godina koja putuju u pratnji roditelja izuzeta su od ovih obaveza

CRNA GORA

- važećim pasošem, Crnogorci su pre nekoliko dana ukinuli restrikcije za putovanja

ŠPANIJA

- popunjavanjem elektronskog formulara preko kojeg se dobija neophodni QR kod - sertifikatom o vakcinaciji nekom od vakcina koje su odobrene od strane EU (ne i "sputnjik V" i "sinofarm"), a da od poslednje doze nije prošlo više od 270 dana - sertifikatom sa primljenim vakcinama koje nisu odobrene od strane EU, ali poslednja doza vakcine mora biti jedna od vakcina priznata od strane EU i SZO (sve sem "sputnjika V") - potvrdom o preležanoj bolesti ne starijom od 180 dana od dana uzimanja uzoraka - osobe između 12 i 18 godina moraju imati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata (mlađi od 12 godina ne podležu ograničenjima)

