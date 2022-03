TIODOROVIĆ O NOVOJ MUTACIJI KORONE U IZRAELU: Pojavio se novi soj, epidemiolog objašnjava ima li mesta za zabrinutost

Ministarstvo zdravlja Izraela objavilo je da su otkrivena dva slučaja zaraze novim sojem korona virusa u toj zemlji, odnosno da je došlo do kombinacije omikrona BA.1 i BA.2.

Epidemiolog i član Kiznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović kaže da nema razloga da nas to zabrinjava, jer su mutacije sasvim očekivane, i da ovaj soj daje blažu kliničku sliku.

- To je kombinacija omikrona BA. 1 i BA. 2 i praktično se karakteriše blagim povišenjem temperature, groznicom, bolovima u mišićima i zglobovima. I sami Izraelci su doneli odluku da nema hospitalizacije takvih bolesnika, i da to prolazi kao obična prehlada. Taj soj su dobili preko nekoga ko je stigao iz inostranstva na njihov aerodrom. Uzeli su uzorak, i otkrili ga. To znači da se takva vrsta kombinacije dešava po svetu, ali evo što je važno, oni su ipak ozbiljna medicina, važno je da nema nikakvih ozbiljnih znakova bolesti. U pitanju su lakše kliničke slike, i uglavnom sve prolazi lako i nema hospitalizacije, kaže profesor Tiodorović.

Kako je navelo ministarstvo Izrela, taj soj još uvek nije poznat u svetu, a otkriven je PCR testiranjem putnika na međunarodnom aerodromu Ben Gurion kraj Tel Aviva.

Profesor Tiodorović podseća da je virus u cirkulaciji, i da je to sasvim očekivano da se dešavaju mutacije, s tim što se ne očekuje da će doći do ozbiljnijih, zbog prirodne zakonitosti.

- Na nama je da budemo ozbiljni, jer ovo nije prošlo kao što se vidi po brojkama koje rastu u poslednja tri dana. Mi sada treba da mislimo na one ljude koji su osetljivi ili preosetljivi zbog svog pada imuniteta, na hronične bolesnike. Maske su ostale kao preporuka, ali ljudi su to shvatili kao da im više nisu potrebne, u redu, ali mi moramo da mislimo na one koji su slabiji, pa da ih zaštitimo. Što se brojeva tiče, oni će ići gore-dole u narednih desetak dana, ali posle toga očekujem jedno smirivanje, zaključuje profesor Tiodorović.

