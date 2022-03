DIREKTOR RHMZ OTKRIO ZA KURIR KAKVIM ĆE SE VREMENOM ZAVRŠITI OVAJ MESEC! Sve zanima da li će BABA MARTA opet da nam pokaže zube?

Proleće je počelo 20. marta, a poslednjih dana u Srbiji je lepo toplo vreme, pravo prolećno. Ipak, da li će tako ostati?

To je za Kurir otkrio prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ-a.

Što se sutrašnjeg dana, ponedeljka, tiče, on navodi da će u većem delu naše zemlje biti pretežno sunčano.

foto: Ana Paunković

- Na jugu Srbije naoblačenje, koje će usloviti slabu kišu. Vetar slab do umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 2 do 7 stepeni, u Beogradu oko 7 stepeni, a najviša od 17 do 22 stepeni, a u Beogradu oko 21 stepen.

U utorak vreme slično - opet u većem delu zemlje pretežno sunčano.

- Na jugu Srbije promenljivo oblačno ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 4 do 9 stepeni, u Beogradu oko 9 stepeni, a najviša od 18 do 23 stepeni, a u Beogradu oko 23 stepena.

foto: Printscreen RHMZ

Izgledi vremena za sredu, 30. marta, malo su drugačiji.

- Posle sunčanog jutra, pre podne postepeno naoblačenje sa zapada i jugozapada, posle podne, uveče i tokom noći mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 4 do 10 stepeni, u Beogradu oko 10 stepeni, a najviša od 17 do 20 stepeni, u Beogradu oko 20 - rekao je Nikolić.

I zaista, već u četvrtak, 31.marta vreme će se promeniti.

foto: Nikola Anđić

- U Srbiji će u četvrtak biti umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom i pljuskovima. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 6 do 10 stepeni, u Beogradu oko 10 , a najviša od 17 do 20 stepeni, u Beogradu oko 18 - zaključio je naš sagovornik.

Kurir.rs / Suzana Trajković