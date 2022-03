5 saveta kako da odaberete savršeno mesto za život u Beogradu

Pronaći savršen stan nije lako, a još teže je pronaći idealnu nekretninu smeštenu u ambijent koji zadovoljava potrebe savremenog čoveka. Sveobuhvatni kvart 21. veka, pored kvalitetnih stambenih jedinica, budućim stanarima mora da ponudi jedinstveno okruženje, puno zelenila, sadržaje za decu, ali i obavezan parking, blizinu prodavnica, restorana, škole i vrtića i izvrsnu povezanost sa ostalim delovima grada. Dajemo vam pet saveta kako da odaberete mesto za život koje će ispuniti vašu svakodnevicu i učiniti je lepšom i komfornijom!

Ne pravite kompromise

Lokacija ili funkcionalnost? Oni koji su u potrazi za savršenim stanom često navode da moraju da vagaju između odlične lokacije i praktičnosti stana. Zaboravite na kompromise! Ovde ćete provoditi dobar deo svog vremena i svi zahtevi sa vašeg spiska moraju da budu čekirani. Potreban vam je stan sa dobrim rasporedom prostorija i dovoljno mesta za ugodan život. Uz to, neka u vašem najbližem okruženju bude sve što ste zamislili – bujno zelenilo, uređeni park, šetalište, prostor za rekreaciju. Ukoliko tražite baš ovakvu nekretninu, pravi izbor za vas je BW King’s Park u Belgrade Waterfront-u, najmodernijoj prestoničkoj četvrti. Smeštena uz Savski park, vašu svakodnevicu će učiniti lepšom i lakšom. Uz to, u ponudi su čak 233 stana različitih struktura – od onih sa jednom pa do četiri spavaće sobe, te sa sigurnošću možete pronaći prostor koji se apsolutno podudara sa vašom vizijom budućeg života.

Život kao na filmu

foto: Promo

Beograd već gotovo čitavu deceniju nazivaju evropskim Njujorkom. Da li ste nekada poželeli da imate stan sa pogledom na raskošan park nalik Central Parku, a da dan započnete džogingom i uživanjem u zelenilu? Zahvaljujući odličnoj poziciji, život u stambenoj zgradi BW King’s Park to omogućava! Savski park praktično predstavlja produžetak zgrade, dok se sa druge strane nalazi uređeno unutrašnje dvorište namenjeno stanarima. Ovakva pozicija se retko sreće u urbanom okruženju i predstavlja izuzetnu prednost za sve koji vode aktivan život. Uživajte u svojim omiljenim aktivnostima na svega nekoliko koraka od praga vašeg doma. Budite glavni junak filma!

Probudite maštu

Život u BW King’s Parku omogućiće vam da uživate u slobodnom vremenu na najbolji mogući način. Zelena oaza izvanredno je mesto za piknik u prirodi ili organizovanje rođendana na otvorenom. Porodice sa decom mogu bezbrižno da organizuju proslave za svoje mališane u okruženju koje podstiče decu na igru i pokret. Pored prostranih zelenih površina, Savski park raspolaže i inovativnim dečijim igralištem. Neka vam svaki dan bude ispunjen energijom koju nam priroda pruža.

Za sve članove porodice

Pas je čovekov najbolji prijatelj, a danas i deo porodice. Uživajte u dugim šetnjama i satima igre sa vašim kućnim ljubimcem. Uzmite kafu za poneti iz nekog od obližnjih kafića ili kamioneta i sa osmehom na licu prepustite se ovom malom ritualu.

Veliki plus za uslove plaćanja

foto: Promo

Kada vagamo razloge „za“ i „protiv“, često napravimo tabelu sa dve kolone i upisujemo pluseve i minuse. Želite stan u Beogradu na vodi? Lokacija je već dobila veliki plus, kvalitet gradnje i funkcionalnost stanova takođe, u istoj koloni su i okolni sadržaji. A finansije? I tu stavite plus, jer stan u Beogradu na vodi možete da kupite u sedam rata bez kamate, i to po cenama konkurentnim drugim projektima u gradu. Uz to, u ponudi su i stambeni krediti kreirani specijalno za Beograd na vodi, zahvaljujući kojima možete da dobijete pozajmicu banke čak i u ranoj fazi izgradnje zgrade, a mesečna rata se kreće već od 499 evra. Kao što vidite, kolona „protiv“ je ostala prazna, a vaš porodični život ubeležio je još jednu pobedu.

Sve na dohvat ruke

Zahvaljujući novim saobraćajnicama, zgrada BW King’s Park odlično je povezana sa ključnim delovima grada. Do Kule Beograd, novog simbola grada stižete za dva minuta šetnje, a isto toliko vremena potrebno je i do veličanstvenog Savskog trga i buduće stanice metroa, kao i Sava Promenade, najlepšeg gradskog šetališta. Do Novog Beograda automobilom stižete za 3 do 5 minuta, a do aerodroma Nikola Tesla za svega 15 minuta vožnje. Uz to, brojni kafići i restorani su vam na dohvat ruke, baš kao i Galerija – najveća šoping, gastronomska i zabavna destinacija u regionu.

Život u zgradi BW King’s Park nudi kraljevski spoj urbanog života u samom gradskom jezgru sa obiljem zelenila. Doživite Beograd iz novog ugla i izaberite svoj idealan dom već 8. aprila, kada ćete imati najbolji izbor stanova i najpovoljnije uslove za kupovinu! Čekamo vas u Prodajnom centru Belgrade Waterfront-a na Sava Promenadi!

