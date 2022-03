ZBOG RATA U UKRAJINI SE OČEKUJE PAD CENA NEKRETNINA U SRBIJI! Iako poskupljuju materijali, zna se razlog zbog kog će se OVO DESITI

Rusko-ukrajinski rat ima velikog uticaja na cene generalno u celoj Evropi, ali i uprkos problemima sa snabdevanjem određenim sirovinama, nekretnine u Srbiji ne da neće poskupeti, već će i pojeftiniti!

Naime, konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija za Kurir kaže da, uprkos oscilacijama na tržištu građevinskog materijala zbog ratnog stanja u Ukrajini, ne vidi razloge da nekretnine poskupe, već naprotiv - da će da pojeftine, jer ono što je napravljeno neće moći da se proda kako u Evropi, tako i u Srbiji.

- U našoj zemlji stanovi se grade u velikom broju. Od šest i po miliona, koliko nas formalno ima, oko 20.000 ljudi je u mogućnosti da kupi stan koji je skuplji. Svi ostali uz muku pokušavaju da pazare četrdesetak kvadrata - rekao je on i dodao da sada uopšte nije vreme za kupovinu nekretnina:

- Globalna situacija, pa i situacija u Srbiji, takva je da se svi boje toga da se ne zarati. Čak i neko ko je hteo da kupi veliki stan, neće sada da ulaže zbog bojazni da će biti rata ili recesije. Ljudi gledaju da prežive, a ne da rizikuju ogromne sume novca i daju "grdne pare" za nekretnine koje ne znaju da li će moći da isplate - objasnio je Bušatlija.

Beograd kao London

Agencije dizale cene nerealno

Konsultant za strana ulaganja Mahmut Bušatlija za Kurir kaže da su neke cene nekretnina, posebno u Beogradu, nerealne, tj. da agencije dižu cene bez potrebe. - Ako želite dobar i veliki stan na dobroj lokaciji u Beogradu, on će biti preskup, toliko da za taj novac može da se kupi u Rimu ili u nekim krajevima Pariza. Takođe, cene kvadrata u Beogradu na vodi kreću se i do 10.000 evra, što je ekvivalentno stanovima u Londonu, čiji je stambeni prostor najskuplji - ističe on i dodaje da nekretnina vredi onoliko koliko je neko spreman da da, a ne koliko zaista vredi. Kaže, veliki je problem što ogroman broj firmi prodaje nekretnine svih kategorija za grdne pare, a najveći deo tog kolača odnosi se na Beograd.