DVE GODINE BORBE S Kovidom Stefanović: Vojna bolnica Karaburma uskoro dobija multislajsni skener

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović obišao je danas vojnu kovid bolnicu „Karaburma“ koja će, kako je najavio, uskoro dobiti novi multislajsni skener. Stefanović se još jednom zahvalio zaposlenima na njihovom neumornom radu od početka pandemije kovida i podsetio da se i u ovom trenutku bore za zdravlje 46 pacijenata.

foto: Ministarstvo odbrane

- Drago mi je da zatičem u dobrom raspoloženju sve naše lekare i medicinsko osoblje, koji zaista neumorno rade od početka pandemije kovid-19. Ovi ljudi ne da nisu klonuli duhom, već su puni elana i energije i bore se da kovid bude iza nas u pravom smislu te reči. Danas se u vojnoj bolnici "Karaburma" nalazi 46 pacijenata i to su teški pacijenti kojima je potrebna intenzivna nega sve vreme. Nadamo se da će taj broj biti i manji, on je naravno zaista manji u odnosu na one u pikovima epidemije, ali svakako upozorava da moramo stalno da budemo na oprezu - rekao je ministar Stefanović.

Ova vojna bolnica nalazi se već dve godine neprekidno u kovid režimu i u njoj je od početka aprila 2020. godine, kada je primila prvog pacijenta, do danas zbrinuto više od 4.200 obolelih. Ministar Stefanović danas je obišao i završne radove na adaptaciji dela objekta za potrebe multislajsnog skenera koji će, kako je istakao, doprineti kvalitetnijoj i bržoj zdravstvenoj zaštiti pacijenata.

- Očekujemo uskoro multislajsni skener iz donacije Sjedinjenih Američkih Država, koji će biti značajna pomoć i u dijagnostifikovanju kovida, ali i kada kovid bude iza nas. Naime, jedan od naših ciljeva je da vojna bolnica "Karaburma" u nekom budućem periodu postane opšta bolnica, kao ustanova sekundarne zdravstvene zaštite, bude pomoć svim pacijentima i tako olakša rad tercijarnog zdravstva, odnosno Vojnomedicinske akademije. Želim još jednom da izrazim ogromnu zahvalnost dr Udovičiću i čitavom njegovom timu na svemu što su uradili i nastavljaju da rade, a mi ćemo učiniti sve što možemo da olakšamo njihov posao – rekao je ministar Stefanović, saopštilo Ministarstvo odbrane

Kurir.rs