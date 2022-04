OVO SU NOVE CENE GORIVA: Stupaju na snagu danas u 15 časova

Sada su poznate i nove cene goriva. Danas od 15 sati, litar evrodizela koštaće najviše 196,30 dinara, a benzina BMB 95 premium 174,10 dinara. Podsećamo, cena litra evro dizela bila je prethodno najviše 194 dinara, a benzina 174,2 dinara.

Vlada je mesec i nedelju dana donela novu uredbu kojom su uspostavljene nove cene goriva na benzinskim pumpama širom Srbije. Ona je bila ograničena do 11. aprila, ali je potom vlada produžila do 30. aprila.

U prevodu danas od 15 časova, gorivo plaćamo po novim cenama, i one će važiti do narednog petka do 15 časova. Tada na snagu stupa novi cenovnik i tako sve do kraja meseca.

Hoće li nakon 30. aprila, uredba koja ograničava cenu derivata biti produžena, ili će cenu goriva određivati tržište za sada nije poznato.

Prema saznanjima u Nemanjinoj 11 se prave računice koja bi opcija donela jeftinije gorivo odnosno zaštitila standard građana ali da pri tom ne ugrozi i poslovanje naftnih kompanija.

- U ovakvoj situaciji teško je napraviti balans između naftnih kompanija i građana jer se uslovi na svetskim berzama menjaju na dnevnom nivou. Cene derivata se u Srbiji određuju na sedam dana pa ako bi se donela nova Uredba traži se model koji bi bio fleksibilniji odnosno davao više opcija za određivanje cene goriva. Ono što sada pokazuje računica to je da bi bez uredbe o ograničenju i pored umanjenih akciza, cena dizela bila iznad 200 dinara. Iz vrha vlasti su date sugestije da se nađe rešenje koje bi bilo povoljnije za potrošače a u sadašnjoj situaciji to je i dalje “zamrzavanje” ali pošto je poslednjih dana zabeležen pad cene nafte, možda se novom Uredbom predvidi i to da ako je tržišna solucija bolja, ona bude primenljiva - navodi izvor, prenosi Blic.

Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije kaže da je važno da se što pre izađe iz sadašnje situacije određivanja cena i da se prepusti da tržište formira deo cene koji se tiče tržišta, a da država određuje deo cene koji se tiče dažbina.

Uredba koja je sada na snazi se odnosi samo na naftne derivate evro dizel i benzin evro premijum BMB 95.

Za poljoprivrednike na NIS- ovim pumpama ostaje cena od 179 dinara za evrodizel. Njima je dozvoljeno i da 60 litara sipaju u kanister.

Gorivo u regionu

U zemljama regiona, benzin je, inače, najjeftiniji u Severnoj Makedoniji – 1,33 evra, a najskuplji u Crnoj Gori – 1,74 evra, pokazuju podaci Globalpetrolprices.

U Sloveniji, litar benzina košta 1,503 evra (177 dinara), Bosni i Hercegovini 1,54 evra, a u Hrvatskoj 1,58 evra.

Litar benzina u SAD-u košta 1,1 evra i s tom cenom je i dalje dosta niža nego u ostatku industrijalizovanog sveta.

