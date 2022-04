RAT U UKRAJINI OBORIO CENE: Ove godine letovaćemo jeftinije, a ova destinacija je posebno atraktivna jer podseća na Monte Karlo

Pet noćenja sa ol-inkluziv aranžmanom u hotelu sa četiri zvezdice u Leptokariji za 1. maj košta svega 165 evra po osobi, a deca odmaraju gratis. To je nikad jeftinija cena za ovakav aranžman, navodi direktor turističke agencije „Travelland” Miloš Jovović.

Kako ističe, ova ponuda je samo jedna u moru primamljivih, zbog kojih su se u njegovoj agenciji proteklih dana usijali telefoni. Strmoglavi pad cena usled rusko-ukrajinskog sukoba, prema njegovim rečima najviše ide naruku Srbima, jer kako stoje stvari, ove godine ćemo letovati nikad jeftinije.

– Rusi i Ukrajinci, koji su bili najbrojniji gosti na severu Grčke, do daljeg su otkazali sve aranžmane jer nemaju čime da lete usled rata. Oni su tamo činili čak 60 odsto turista, onda možete zamisliti kakav je to udar na tamošnje hotelijere. Međutim, upravo ovakva situacija je dovelo do ludila niskih cena, čemu se nikako nismo nadali. Za nas Srbe je ovo idealna prilika da letujemo nikad jeftinije – navodi Jovović.

OVO MI JE POSLEDNjE LETOVANJE

Prema rečima našeg sagovornika, uprkos tome što se aranžmani za more „prodaju kao ludi” posle dužeg vremena, strah od rata kod klijenata se i tekako oseća.

– Putnici dođu i kažu:

– Sada nam je najbolje da letujemo jeftino, možda nam je ovo poslednje letovanje. Ko zna šta nas čeka sledeće godine, možda rat bude još više besneo, pa da prištedimo koliko možemo.

– Verujte, vrlo često čujemo ovakve konstatacije, narod se plaši iako je željan putovanja – kaže Jovović.

Inače, u Grčku će se uskoro moći samo sa pasošem, kao nekada pre epidemije, a kako Jovović navodi, ukida se i obavezno popunjavanje PLF obrasca.

AKO SE ZAVRŠI RAT, CENE ĆE SKOČITI

– Neće biti ograničenja, ali mi savetujemo turistima da za mirno letovanje urade antigenski test, koji košta oko 1.000 dinara, čisto zbog sebe. Iako je u Grčkoj znatno pao standard, u hotelima je ishrana na istom nivou kao i pre krize. Ipak, ukoliko se rusko-ukrajinski rat završi, vrlo je moguće da će se turisti iz ovih zemlja vratiti, a onda će i cene skočiti. To znači da će jeftino putovati samo oni koji sada uplate aranžmane. Grci sada prodaju luksuzne aranžmane za po 800 evra, a ako se Rusi i Ukrajinci vrate, koštaće između 1.000 i 2.000, zbog toga treba iskoristiti ovaj period.

ATRAKTIVNE I CRNA GORA I BUGARSKA

Naš sagovornik navodi da će srpskim turistima narednog leta sigurno biti atraktivne i Crna Gora i Bugarska.

– Uskoro dobijamo ponude i za Bugarsku, u kojoj se najbolje jede prema iskustvima naših putnika. I tamo su Rusi i Ukrajinci masovno odlazili, pa će i na Crnom moru aranžmani sigurno biti jeftiniji. Takođe, Crna Gora, koja je poslednjih godina mnogo uložila u smeštaj, i po mnogo čemu podseća na Monte Karlo, vrlo je primamljiva našim turistima jer je blizu, pa im ne treba mnogo goriva. Verujte, ova destinacija ne može da se poredi sa onom nekadašnjom Crnom Gorom koja je imala problem sa vodom. Crnogorci su mnogo uložili i u privatni smeštaj i zaista su ozbiljna destinacija.

Kurir.rs/Objektiv